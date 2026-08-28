Realizan jornada de vacunación para perros y gatos con gran asistencia en la comunidad

Con una destacada asistencia de vecinos, se llevó a cabo una jornada de vacunación canina y felina promovida por el ayuntamiento local en coordinación con la Dirección de Salud Municipal.

El módulo de atención, instalado en el domo de la plaza principal y el corredor del Palacio, recibió a numerosas familias de la cabecera que acudieron a pie, en vehículos particulares y en tricitaxis para inmunizar a sus mascotas.

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Durante la apertura de la actividad, representantes de la Comuna dieron la bienvenida a los asistentes y destacaron que la respuesta favorable del público alienta a continuar gestionando eventos de salud pública en beneficio de la población. Asimismo, resaltaron que estas acciones permiten prevenir enfermedades en las mascotas y representan un alivio directo para la economía familiar.

Personal profesional y médicos veterinarios estuvieron a cargo del procedimiento, cuyo objetivo principal fue reforzar el sistema inmunológico de perros y gatos. Para garantizar el desarrollo de la jornada, los propios dueños auxiliaron a los aplicadores en la contención física de aquellos ejemplares que mostraron resistencia al momento de recibir la dosis.

Por su parte, los ciudadanos expresaron su respaldo a las iniciativas locales que promueven el bienestar animal.