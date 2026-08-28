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Protesta en Huay Max por falta de luz: Servicio se restablece y vecinos mantuvieron el bloqueo

Habitantes de Huay Max bloquearon durante varias horas la carretera estatal Dziuché-Tihosuco para exigir a la CFE el restablecimiento del suministro eléctrico, aunque el servicio volvió minutos después de iniciar la protesta.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

28 de ago de 2026

2 min

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Protesta en Huay Max por falta de luz: Servicio se restablece y vecinos mantuvieron el bloqueo
Protesta en Huay Max por falta de luz: Servicio se restablece y vecinos mantuvieron el bloqueo / Lusio Kauil

Luego de que habitantes de la alcaldía de Sabán bloquearan la noche del miércoles el tramo de la carretera estatal Dziuché-entronque Tihosuco que atraviesa esa localidad, vecinos de Huay Max, comunidad ubicada en las inmediaciones, realizaron una protesta similar para exigir el restablecimiento del servicio de energía eléctrica.

El bloqueo comenzó la tarde-noche del jueves a la altura de la Telesecundaria de Huay Max y se prolongó hasta la mañana de este viernes. De acuerdo con pobladores, la principal demanda era presionar a la bz (CFE) para solucionar la interrupción del suministro que afectaba a la comunidad.

Tras varias horas de protesta, los manifestantes retiraron el bloqueo

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Sin embargo, aproximadamente media hora después de iniciado el movimiento, el servicio de energía eléctrica fue restablecido. Pese a ello, los habitantes decidieron mantener cerrado el paso vehicular durante varias horas más, hasta que finalmente liberaron la carretera durante la mañana.

La situación provocó que automovilistas y unidades de transporte que circulaban procedentes de Dziuché con destino a Tihosuco y posteriormente hacia Playa del Carmen quedaran varados en el punto del bloqueo.

Durante las primeras horas de la protesta también se registraron momentos de tensión, debido a que algunos de los organizadores mostraron inconformidad ante quienes intentaban documentar el cierre carretero. Según testimonios de personas que se encontraban en el lugar, algunos manifestantes exigieron borrar fotografías y amenazaron con retirar los teléfonos celulares a quienes continuaran tomando imágenes.

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El cierre de esta vía ocurrió un día después de la protesta protagonizada por habitantes de Sabán, quienes también recurrieron al bloqueo carretero para manifestar sus inconformidades.

Con el retiro de los manifestantes durante la mañana de este viernes, la circulación sobre el tramo Dziuché-entronque Tihosuco volvió a la normalidad.

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