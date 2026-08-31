¡Fingió ser cliente! Golpean y le roban 3 mil pesos a una mujer en la ex zona de tolerancia en Campeche

Tres mil pesos en efectivo y un teléfono celular fueron robados a una mujer, luego de que un sujeto la golpeara para despojarla de sus pertenencias en la ex zona de tolerancia.

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El hecho ocurrió cuando el sospechoso llegó al lugar como cliente y, aprovechando un momento de descuido de la mujer, la agredió físicamente para posteriormente apoderarse del dinero y del teléfono celular.

Elementos policiacos y personal de Mujer Valiente acudieron al sitio tras recibir el reporte. La víctima fue trasladada al Centro de Justicia para las Mujeres, donde iniciará la denuncia correspondiente por los hechos.

JGH