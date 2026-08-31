Lionel Richie es hospitalizado de emergencia tras su concierto en Missouri.

El legendario cantante Lionel Richie, de 77 años de edad, encendió las alarmas entre sus seguidores después de que se informará que fue ingresado de emergencia a un centro médico en St. Louis, tras concluir su presentación en el recinto The Muny; ubicado en Missouri.

De acuerdo con la información publicada por TMZ, el compositor estadounidense ingresó al lugar durante la noche del sábado. Según los reportes; el artista habría reportado algunos malestares a lo largo de su presentación, incluso, aseguraron que solicitó a su equipo una silla en el escenario para terminar su show.

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¿Qué se sabe del ingreso de Lionel Richie al hospital?

Durante el concierto del sábado por la noche, asistentes al evento notaron que el intérprete presentaba visibles dificultades físicas en el tramo final del show. Para poder interpretar su último tema de la velada, All Night Long, Richie tuvo que solicitar al personal de producción que colocara una silla sobre el escenario para concluir la canción sentado.

Tras terminar su show y de acuerdo con reportes médicos iniciales, Lionel Richie ingresó por su propia voluntad al área de cuidados intensivos como medida de precaución para someterse a diversos exámenes. Los médicos especialistas se encuentran evaluando un posible cuadro de deshidratación leve y agotamiento.

Lionel Richie reportedly checked himself into a St. Louis ICU following his Saturday night performance at The Muny.



The music legend spoke onstage about recent dehydration issues while still delivering a full night of hits.



🖊️ Kenya Vaughn

🎥 Kenya Vaughn | The St. Louis… pic.twitter.com/GZdC8KMwDp — St. Louis American (@StLouisAmerican) August 31, 2026

Este incidente representa el segundo susto de salud para el músico en lo que va de su gira ‘Sing a Song All Night Long'. En junio de 2026, Richie paró la mitad de su presentación en St. Paul, Minnesota, tras manifestar mareos y ser trasladado en ambulancia a un hospital. Hasta el momento, su equipo de representación no ha emitido un comunicado oficial.

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