Madre e hijo caen de motocicleta tras chocar contra automóvil en Ciudad del Carmen

Un pequeñito resultó lesionado la tarde de este lunes, luego de verse involucrado en un accidente vial mientras viajaba a bordo de una motocicleta junto con un familiar, en calles de la colonia Morelos de Ciudad del Carmen.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida 55, entre la privada de la 68 y la calle 68, donde se registró la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de vialidad tras el reporte de dos personas lesionadas.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, un automóvil Volkswagen de color gris, con matrícula de circulación del estado de Campeche, circulaba presuntamente con dirección hacia la avenida 56 y en aparente preferencia de paso.

Antes de llegar al cruce con la calle 68, una mujer que viajaba en una motocicleta acompañada de su hijo presuntamente intentó reincorporarse a la circulación, luego de permanecer detenida sobre el acotamiento izquierdo. Durante la maniobra, la motocicleta impactó contra el costado izquierdo del automóvil, provocando que sus ocupantes cayeran sobre el pavimento.

Paramédicos del grupo ACSES acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a la mujer y al menor de edad. Ambos fueron valorados en el lugar y, afortunadamente, ninguno requirió traslado a un hospital, por lo que la unidad de emergencia se retiró posteriormente.

En el sitio permanecieron los involucrados a la espera de la aseguradora del automóvil y de la intervención de los peritos de Tránsito, quienes serían los encargados de realizar las diligencias correspondientes y determinar el deslinde de responsabilidades.

Cabe señalar que el conductor del automóvil indicó haber obtenido un video del momento del accidente que mostraría que no tuvo responsabilidad en el percance. Por ello, buscaría presentar las imágenes ante las autoridades y la aseguradora para esclarecer los hechos.

Finalmente, las partes involucradas permanecieron en el lugar en espera de los procedimientos correspondientes para llegar a un acuerdo o permitir que las autoridades determinen las responsabilidades.

JGH