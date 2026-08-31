¡Vuelve el metal a la NFL! Confirman al grupo mexicano The Warning para el medio tiempo del partido entre 49's y Vikingos

La afición de la NFL en México, principalmente la de San Francisco que es muy grande en el país, ya tiene agendado en su calendario el próximo 22 de noviembre, que será cuando los 49's enfrenten a los Vikingos de Minesota en el estadio Banorte de la Ciudad de México.

Después del Mundial de la FIFA 2026, el partido entre 49's y Vikingos será el primer evento deportivo de gran escala que reciba el Banorte, antes conocido como el Azteca.

Será la primera vez también que se juegue un partido de temporada regular de la NFL en el terreno de juego del inmueble ahora conocido como Banorte, pues todos los anteriores se jugaron en el estadio Azteca.

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Para este compromiso, la NFL anunció quién encabezará el espectáculo de medio tiempo en el Coloso de Santa Úrsula y confirmó a la banda mexicana The Warning, integrada por tres hermanas de Monterrey que se han convertido en una referencia del rock de nuestro país.

"Estamos más que emocionadas de formar parte de este evento de la NFL en nuestro país y en un estadio tan emblemático. Nos encanta la NFL y, cada vez que colaboramos, estamos deseando repetir la experiencia".

"Actuar en el espectáculo de medio tiempo durante un partido internacional de domingo por la noche es un privilegio increíble, y estamos ansiosas por mostrar a los aficionados todo lo que México y su gente tienen para ofrecer. Será una noche inolvidable: haremos lo que mejor sabemos hacer y llevaremos la emoción del partido a otro nivel. ¡Ya están avisados!", expresó la banda, a través de un comunicado.