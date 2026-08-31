Regreso a clases en CDMX: 15 mil policías vigilan escuelas, transporte y vialidades

El regreso a clases 2026-2027 en la Ciudad de México comenzó este lunes 31 de agosto con un amplio despliegue de seguridad en las 16 alcaldías, donde miles de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria volvieron a las aulas.

Desde las primeras horas del día, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) fueron distribuidos en inmediaciones de escuelas, cruces viales, estaciones de transporte público y puntos considerados de alta afluencia.

El llamado “Operativo Regreso a Clases 2026-2027” contempla la participación de 15 mil policías con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes, personal administrativo y madres y padres de familia durante sus traslados.

¿Cómo es el operativo por el regreso a clases en CDMX?

Las acciones comenzaron desde las 06:00 horas con policías sectoriales, elementos de la Policía Bancaria e Industrial, Policía Auxiliar, personal de Tránsito y de la Unidad de Seguridad Escolar, además de integrantes de áreas de prevención del delito.

El despliegue cuenta con mil 410 vehículos oficiales, 28 motocicletas, cinco grúas, nueve ambulancias, cuatro motoambulancias y una unidad de rescate del ERUM.

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También participa un helicóptero del agrupamiento Cóndores, que realiza sobrevuelos de prevención y vigilancia para apoyar a los policías desplegados en tierra.

Vigilan Metro, Metrobús y rutas hacia las escuelas

La SSC también mantiene patrullajes en rutas de transporte público que conectan con planteles escolares.

La vigilancia se extiende a Centros de Transferencia Modal, estaciones del Metro, Metrobús, Tren Ligero, Sistema de Transportes Eléctricos y RTP.

Los agentes de Tránsito brindan apoyo para agilizar la circulación y evitar estacionamientos en doble o triple fila, pasos peatonales o zonas restringidas cercanas a las escuelas.

#RegresoAClases | Personal de la #SSC permanece en las inmediaciones de los Jardines de Niños para apoyar y brindar seguridad a padres y madres de familia, así como a las y los alumnos más pequeños que inician curso este día. pic.twitter.com/UcdJRsYtY6 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 31, 2026

SSC pide extremar precauciones en zonas escolares

La dependencia recomendó a los automovilistas salir con anticipación, reducir la velocidad cerca de planteles educativos y respetar los cruces peatonales.

También pidió mantener libres las zonas de ascenso y descenso, atender las señales de tránsito y permitir el paso de estudiantes y acompañantes en estaciones y paraderos de transporte público.

El operativo permanecerá activo durante la jornada para atender cualquier incidente relacionado con el regreso a clases en la capital del país.

IO