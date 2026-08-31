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Enrique Inzunza regresa al Senado tras 125 días de ausencia; esto fue lo que dijo

Ante las preguntas de diferentes medios sobre su inocencia, Inzunza aseguró que es inocente y que tiene la consciencia tranquila.

Por Redacción Por Esto!

31 de ago de 2026

1 min

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Enrique Inzunza Cázarez, senador de la República.
Enrique Inzunza Cázarez, senador de la República. / Foto: Cuartoscuro

El senador Enrique Inzunza regresó al recinto legislativo este lunes, después de 125 días de ausencia, durante los cuales fue señalado de estar ligado al Cártel de Sinaloa por parte del gobierno de Estados Unidos.

Ante las preguntas de diferentes medios sobre su inocencia, Inzunza aseguró que es inocente y que tiene la consciencia tranquila. También fue cuestionado sobre si seguiría como independiente.

Enrique Inzunza dejó claro que su decisión no implica renunciar al escaño que obtuvo mediante el voto en Sinaloa

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Ante esta pregunta, el senador sinaloense declaró que lo explicaría más tarde, incluso, aseguró que daría una conferencia de prensa en la que respondería todas las preguntas.

Inzunza regresó justo el día en que se elegirá a Higinio Martínez, integrante de la bancada de Morena, como Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República para el periodo 2026-2027.

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