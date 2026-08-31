Suman más de 500 suicidios en Campeche desde el 2021

Un total de 508 campechanos han muerto por suicidio entre 2021 y el 19 de agosto de 2026, periodo en el que el fenómeno ha presentado variaciones, pero sin una disminución sostenida. El mayor número de casos se registró en 2021, con 101, mientras que 2024 tuvo la cifra más baja del último lustro, con 78.

En 2022 se contabilizaron 92 suicidios; en 2023 aumentaron a 94 y en 2025 se registró nuevamente un repunte, con 93 casos, 15 más que el año anterior. En lo que va de 2026 suman 50, equivalente al 53.8 por ciento de los registrados durante todo 2025. Entre 2021 y 2025 la reducción neta fue de apenas ocho casos.

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La tasa pasó de 10.74 suicidios por cada 100 mil habitantes en 2021, cuando Campeche tenía 941 mil 684 habitantes, a 9.70 en 2025, con una población de 958 mil 567 personas. Sin embargo, las proyecciones oficiales estiman que al cierre de 2026 aumentará a 10.3 por cada 100 mil habitantes.

El Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMA) informó que Campeche pasó del tercer lugar nacional en 2021 al quinto en 2022; en 2023 regresó al tercero y en 2024 descendió al puesto 12, una mejora de nueve posiciones.

José Luis Reyes Farfán, secretario técnico del CESMA, señaló que el comportamiento se ha mantenido relativamente estable, con tasas de entre ocho y 10.5 casos por cada 100 mil habitantes. Aclaró que aún no hay cifras oficiales del INEGI para 2025 y que se espera contar a finales de 2026 con la tasa estandarizada. Las autoridades prevén cerrar este año con un número de casos similar al de 2025 y plantean primero estabilizar el fenómeno para posteriormente reducirlo.