“Gracias por la confianza, seguimos adelante”: Claudia Sheinbaum emite mensaje a dos años de asumir la Presidencia de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió un mensaje en sus redes sociales para conmemorar dos años al frente del Gobierno de México, en el que agradeció a la ciudadanía por la confianza, el cariño y el respaldo durante este periodo.

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A través de su publicación, la mandataria destacó que han sido dos años de compartir esfuerzos, alegrías y desafíos en el camino de continuar con la transformación del país.

“Hoy se cumplen dos años de caminar juntas y juntos”, escribió Sheinbaum, quien también agradeció las muestras de afecto y el acompañamiento de la población.

Hoy se cumplen dos años de caminar juntas y juntos.

Dos años en los que hemos compartido esfuerzos, alegrías y también los desafíos de seguir transformando nuestro país.



Gracias por la confianza, por el cariño y por no soltar nunca este camino que hacemos entre todas y todos.… pic.twitter.com/BznytGnIc0 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 2, 2026

“Gracias por la confianza, por el cariño y por no soltar nunca este camino que hacemos entre todas y todos”, expresó la presidenta en su mensaje.

La mandataria concluyó su publicación con un agradecimiento reiterado y la frase “Seguimos adelante, juntas y juntos”, con la que reafirmó la continuidad de su proyecto de gobierno.

JGH