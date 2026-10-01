Alejandra Guzmán aparece en ‘LCDLFM’ y da detalles de su romance con Ernesto Laguardia

Durante la gala de eliminación en la antesala de la gran final de ‘La Casa de los Famosos México’, la reconocida cantante Alejandra Guzmán sorprendió al público y a los habitantes del reality show al realizar una presentación musical especial junto a su banda en el patio de la residencia; además de compartir algunas aventuras que vivió junto a Ernesto Laguardia.

Tras interpretar sus emblemáticos temas, la intérprete aprovechó el momento para recordar su etapa juvenil en los años 80. Entre risas y ante la mirada atónita de los competidores y conductores, Alejandra balconeó en vivo al actor Ernesto revelando el vínculo sentimental que mantuvieron.

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¿Qué dijo Alejandra Guzmán sobre su relación con Ernesto Laguardia?

Tras tocar sus temas, Alejandra Guzmán confesó que Ernesto Laguardia y ella mantuvieron una relación. La cantante reveló algunos detalles de ese romance que sostuvieron en el pasado: “Él era mi novio en Mame, me daba unos besotes”; comentó la artista ante los presentes.

La confesión se remonta a 1985, época en la que ambos coincidieron en la producción de la puesta en escena del musical ‘Mame’, obra en la que Guzmán actuó junto a su madre, Silvia Pinal. En aquel entonces, con Alejandra teniendo alrededor de 18 años y Laguardia cerca de 26, mantuvieron una relación cercana.

Alejandra Guzmán exponiendo relación con Ernesto LaGuardia



“El era mi novio en “Mame”, me daba unos besotes”



JAJAJAJAJAJAJAJ, se le juntó el ganado a Erny pic.twitter.com/CfWYlCDtsA — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) October 1, 2026

El divertido comentario cobró mayor relevancia debido a que la gala derivó en la salida de Ernesto Laguardia, quien se despidió del proyecto al convertirse en el participante eliminado que ocupó el séptimo lugar de la competencia. El sorpresivo reencuentro y las declaraciones de la cantante se viralizaron de inmediato en redes sociales.

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