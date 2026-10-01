FMF prepara argumentos legales por el ascenso y descenso de Liga MX

El futuro del ascenso y descenso en el futbol mexicano atraviesa una etapa de definiciones en distintos frentes. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) enfrenta recursos presentados ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y, al mismo tiempo, una investigación de la Comisión Nacional Antimonopolio relacionada con las condiciones de competencia en el futbol profesional.

En paralelo, el Senado abrió otro capítulo con una iniciativa que propone modificar el artículo 50 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para establecer mecanismos que permitan y garanticen el ascenso y descenso cuando existan dos o más categorías profesionales dentro de una misma estructura competitiva.

FMF prepara sus argumentos ante los procesos

De acuerdo con la información publicada en la columna de Francisco Arredondo, la dirigencia de la FMF mantiene una postura reservada mientras avanzan los procedimientos relacionados con el ascenso y descenso. La Federación prepara sus argumentos jurídicos para responder tanto ante el TAS como frente al proceso de la autoridad antimonopolios.

El escenario involucra a cinco clubes de Liga de Expansión MX que recurrieron al TAS, mientras que la investigación de la Comisión Nacional Antimonopolio continúa su curso. La Jornada reportó que el debate legislativo también quedaría condicionado, en parte, por el desarrollo de estos procedimientos.

El Senado también busca modificar las reglas

El conflicto tomó una nueva dimensión después de que el Senado recibió una propuesta para reformar el artículo 50 de la legislación deportiva. El proyecto plantea que las asociaciones deportivas con dos o más categorías profesionales establezcan un sistema permanente que permita la promoción y descenso entre ellas, sin excluir divisiones.

La propuesta fue presentada por Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, y recibió respaldo de legisladores de distintos grupos parlamentarios. El texto busca incorporar el mérito deportivo como uno de los principios que deben observar las asociaciones deportivas nacionales.

La iniciativa todavía debe seguir su proceso legislativo, por lo que cualquier modificación a las reglas actuales dependerá de la discusión y eventual aprobación del Congreso. Mientras tanto, la FMF mantiene su marco competitivo vigente para la temporada 2026-27.

Ivar Sisniega también aparece en el escenario

A este panorama se suman versiones sobre posibles cambios en la estructura directiva de la FMF. La columna señala que Ivar Sisniega podría dejar la presidencia ejecutiva del organismo y que Enrique Nieto Junco aparece como una de las opciones mencionadas para ocupar ese espacio.

Según la información publicada, Sisniega ha tenido menor exposición pública durante las últimas semanas. También se plantea que la dirigencia de la Federación Mexicana de Futbol analiza una renovación de su equipo directivo y la incorporación de nuevas generaciones.

La situación de Sisniega, sin embargo, forma parte de las versiones difundidas en torno a la estructura interna de la Federación y no constituye por sí misma una confirmación oficial de su salida.

Un debate que va más allá de la Liga MX

El regreso del ascenso y descenso no es solamente una discusión deportiva. La iniciativa presentada en el Senado plantea modificaciones que alcanzarían a las asociaciones deportivas profesionales en general, no únicamente al futbol.

En el caso del futbol mexicano, el debate tiene una repercusión directa sobre la relación entre Liga MX y Liga de Expansión, debido al actual esquema de competencia. Por ahora, los procesos ante el TAS, la investigación antimonopolios y la discusión legislativa avanzan por vías distintas.

El resultado de estos procedimientos podría definir el marco bajo el cual se desarrollará la movilidad entre categorías del futbol mexicano, mientras la FMF mantiene su defensa jurídica y el Congreso analiza la propuesta de reforma.