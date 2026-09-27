Golpean y asaltan a maestro jubilado en Chetumal

Un adulto mayor, identificado como maestro jubilado, resultó lesionado por la madrugada tras ser agredido a golpes en la cabeza y el rostro por sujetos que lo despojaron de sus pertenencias, en hechos ocurridos sobre la avenida Magisterio, esquina con calle Raudales, en el fraccionamiento Chetumal, en la capital del estado.

De acuerdo con el reporte recibido en el número de emergencias 911, alrededor de la 1:00 horas se solicitó de urgencia el apoyo de una ambulancia luego de que se localizara a un hombre de la tercera edad lesionado y ensangrentado sobre la banqueta, tras haber sido víctima, según los primeros indicios, de un robo con violencia.

Noticia Destacada Presunto asaltante huye e ingresa a viviendas tras intento de robo en Chetumal

Al lugar acudieron paramédicos de Emergencias Médicas del Sur (EMS), quienes brindaron al hombre las primeras atenciones. La víctima presentaba golpes contusos en la cabeza y el rostro, por lo que, tras ser estabilizado en el sitio, fue trasladado a la clínica del ISSSTE en Chetumal para recibir atención médica especializada.

Noticia Destacada Roban 39 ovejas y equipo por más de 35 mil dólares en granja de Belice

De manera preliminar se estableció que el móvil del atraco habría sido el robo de un portafolio y un teléfono celular, pertenencias con las que los agresores habrían huido del lugar tras el ataque.

Vecinos dieron aviso oportuno a las autoridades, lo que permitió que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo (SSC) implementaran un operativo de búsqueda en la zona. Como resultado de dichas acciones, trascendió de manera extraoficial la detención de una pareja señalada como presuntamente responsable de la agresión.