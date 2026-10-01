Lucha Villa estaría pasando por graves problemas de salud en sus pulmones

A lo largo de su carrera, Lucha Villa ha logrado construir una las carreras más importantes dentro de la música ranchera, pero ahora se ha reportado que estaría pasando por algunos problemas de salud.

La información ha sido revelada por el periodista especializado en espectáculos, Emilio Morales, quien reveló supuestos problemas respiratorios de Lucha Villa, quien tiene más de 20 años retirada de los escenarios.

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¿Cuál es el estado de salud de Lucha Villa?

De acuerdo con la información que ha sido revelada, la cantante tuvo que ser llevada al hospital, donde supuestamente estuvo internada durante algunos días en San Luis Potosí.

Todo esto fue dado a conocer en el programa ‘La Esquina de las Primicias’, donde el periodista informó que la cantante estaba pasando por varios problemas de salud.

“Me llegó la información hace un par de días de que no estaba bien de salud, que tenía problemas específicamente en las vías respiratorias. Que tenía problemas en los pulmones”

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También se ha informado que la cantante ya se encuentra en su casa, donde está siendo monitoreada por los médicos para ir viendo su estado de salud y evolución.

Sin embargo, todavía no ha sido revelado el verdadero estado de salud de Lucha Villa, mientras que su familia no ha emitido un comunicado oficial sobre el estado de salud de la cantante.

No es la primera ocasión que la salud de Lucha Villa pasa por problemas, en 1997, se hizo una liposucción, la cual no salió bien y terminó en un paro cardíaco, después tuvo una lesión cerebral por falta de oxígeno y falta de circulación de sangre al cerebro.

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