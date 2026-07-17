Arranca el torneo "Sangre de Campeones" con el pesaje de los primeros 12 boxeadores

La primera jornada del Torneo de boxeo profesional “Sangre de Campeones” vivió este viernes su primera ronda con el pesaje de los 12 primeros pugilistas que entrarán en acción.

Este evento busca darles oportunidad a jóvenes promesas de distintas partes del país, en especial de Yucatán, de tener combates ante rivales del mismo nivel, con lo que comenzarían a formarse una carrera dentro del difícil mundo del deporte de las narices chatas y las orejas de coliflor.

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“Estoy muy contento de ser parte de un evento de este tipo, es una gran oportunidad de crecer para los jóvenes, en mi momento me tocó disputar el cinturón de Oro en la Ciudad de México y fue una gran experiencia que me abrió las puertas”, comentó el campeón unificado súper pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FBI), Emmanuel “Vaquero” Navarrete, quien es “padrino” de la competencia.

El torneo se disputará en distintas fechas, los combates son a eliminación directa donde el ganador pasa a la siguiente ronda hasta llegar a la final, los campeones se llevarán el cinturón y una oportunidad titular.

“Me da mucho gusto ver a estos chavos con tanta ilusión de sobresalir, ahora tienen que demostrar que quieren salir adelante y lograr sus sueños, no es un camino fácil, pero este es un gran inicio”.

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En la división de los moscas, el cozumeleño José Salazar paró la pesa en 50.400 kilogramos y se medirá ante el local Jonathan Linares (50.900); mientras que, el guanajuatense Oscar Navarro (50.500) se medirá con Leandro Tun (50.400). En los gallos, Axel Venegas (53.650) estará ante Fernando Méndez (53.100), mientras que, el chiapaneco Joan Díaz (53.700) combatirá ante el tapatío Ramón Montes (53.100).

Mientras que, en peso pluma, el tizimileño Miguel Uicab (56.000) estará ante Cesar Estrella (57.300) y Edrid Magaña (57.100) combatirá ante Luis Pérez (57.000). Julián Loría (61.800) peleará en la división de los ligeros contra Pablo Olivares (60.900) y José Pedraza (60.900) hará lo propio ante el chiapaneco Damián González (60.200).