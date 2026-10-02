¿Qué se celebra hoy 2 de octubre y qué santo se festeja este viernes?

Este viernes 2 de octubre de 2026 se conmemoran distintas fechas importantes. Una de las principales es el Día Internacional de la No Violencia, establecido por las Naciones Unidas para promover una cultura de paz y recordar el legado de Mahatma Gandhi. Además, el calendario católico dedica esta jornada a los Santos Ángeles Custodios.

¿Qué se celebra hoy 2 de octubre?

Cada 2 de octubre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007.

La jornada coincide con el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de independencia de la India que defendió la resistencia no violenta como una herramienta de transformación social.

La ONU señala que el objetivo de esta fecha es difundir el mensaje de la no violencia mediante actividades de educación y sensibilización pública. La resolución que estableció el día destaca la relevancia universal del principio de no violencia y su vigencia para promover una cultura de paz. (un.org)

¿Qué santo se celebra hoy 2 de octubre?

Este viernes la Iglesia católica celebra a los Santos Ángeles Custodios, también conocidos como Ángeles de la Guarda.

La tradición católica sostiene que los ángeles custodios acompañan y protegen a las personas. Su celebración litúrgica se estableció el 2 de octubre, por lo que esta fecha aparece en el calendario religioso como la fiesta de los Santos Ángeles Custodios.

La Arquidiócesis de México incluye esta celebración dentro de su calendario litúrgico para el 2 de octubre.

¿Qué son los Ángeles Custodios?

De acuerdo con la tradición cristiana, los ángeles custodios son seres espirituales enviados para acompañar y proteger a las personas durante su vida.

La Iglesia católica enseña que cada persona tiene un ángel custodio, cuya misión está relacionada con la protección y la guía espiritual. Esta creencia dio origen a la popular expresión “Ángel de la Guarda”, especialmente presente en las oraciones y tradiciones religiosas dirigidas a los niños.

La fiesta de los Santos Ángeles Custodios se celebra después de la fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, que corresponde al 29 de septiembre.

¿Qué se conmemora el 2 de octubre en México?

Además de las celebraciones internacionales y religiosas, el 2 de octubre es una fecha de particular relevancia histórica en México debido a la matanza de Tlatelolco de 1968.

Ese día, durante el movimiento estudiantil de 1968, ocurrió una represión en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México. El número exacto de personas fallecidas continúa siendo objeto de debate histórico debido a la falta de registros completos y a las distintas investigaciones realizadas posteriormente.

La fecha quedó incorporada a la memoria histórica del país y cada año se realizan actividades para recordar a las víctimas y analizar los acontecimientos de aquel periodo.