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Se refugiaba en Yucatán hombre acusado en EU por pedofilia y zoofilia; un pedido en Amazon lo habría delatado

Agentes de la Interpol y fuerzas federales rastrearon una compra realizada con su nombre real en Amazon, dato que habría permitido ubicarlo en territorio yucateco.

Por Redacción Por Esto!

2 de oct de 2026

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Huyó de EU y se refugió en Yucatán, pero un pedido en Amazon habría revelado su escondite
Huyó de EU y se refugió en Yucatán, pero un pedido en Amazon habría revelado su escondite / Especial

Un ciudadano estadounidense identificado como Jonathan M.W. fue detenido en Yucatán durante un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y la Interpol, luego de ser ubicado tras una investigación relacionada con una compra realizada en Amazon con su nombre real.

El hombre era buscado por autoridades de Massachusetts, Estados Unidos, por presuntos delitos sexuales contra un menor de edad, posesión de material de abuso sexual infantil y presuntos actos de zoofilia.

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De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, el ciudadano estadounidense habría abandonado Estados Unidos después de enterarse de que era buscado por las autoridades.

Según el reporte, primero se trasladó a Costa Rica, donde permaneció oculto durante un periodo, y posteriormente ingresó a México hasta llegar a Yucatán, donde presuntamente intentó establecerse para evitar ser localizado.

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Las investigaciones continuaron hasta que los agentes detectaron que el sospechoso había realizado un pedido a través de Amazon utilizando su nombre real. Ese dato habría permitido a las autoridades obtener información para avanzar en su ubicación y establecer el lugar donde se encontraba.

Finalmente, Jonathan M.W. fue localizado y detenido en territorio yucateco. Tras el arresto, quedó a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan los procedimientos relacionados con los delitos por los que era buscado en Estados Unidos.

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