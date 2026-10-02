Fonatur analiza qué hacer con los terrenos de Malecón Tajamar en Cancún

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, reconoció que el organismo analiza qué alternativa puede darse a los terrenos de Malecón Tajamar, considerando que una parte importante es propiedad privada, por lo que la solución no puede limitarse únicamente a la rehabilitación ambiental.

“La prioridad es proteger el manglar”, sostuvo, al reconocer que el caso requiere atender simultáneamente los aspectos ambientales, jurídicos y patrimoniales.

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Destacó que el proyecto enfrenta diversos problemas jurídicos y que, por ahora, no es viable retomar las inversiones como fueron planteadas originalmente.

Explicó que Fonatur, junto con el Gobierno de Quintana Roo y el Ayuntamiento de Benito Juárez, analiza una solución que permita cumplir con la sentencia judicial que ordena proteger el manglar, pero también atender los derechos de los propietarios privados y los litigios iniciados por algunos inversionistas.

Ramírez Mendoza señaló que el conflicto se complicó porque, después de que se obtuvo la autorización ambiental del proyecto, cambió la legislación en materia de protección de manglares, elevando el nivel de protección de estos ecosistemas.

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Eso da al traste a la propuesta del sector empresarial local de reactivarlo bajo un esquema de desarrollo inmobiliario y comercial significativamente reducido, podría consolidarse como un nuevo e importante motor para la economía, según la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Quintana Roo (Adiqroo), al detallar la propuesta que actualmente se encuentra en análisis técnico.

Explicó que la MIA no fue actualizada conforme al nuevo marco jurídico, uno de los elementos considerados en la sentencia.

El funcionario también cuestionó que en su momento no se hubiera exigido responsabilidad jurídica a la empresa desarrolladora que, de acuerdo con su versión, actuó de manera irregular, dejando a Fonatur enfrentando buena parte de las consecuencias legales.

El titular de Ecología estatal descartó que se promueva algún desarrollo en la zona / Especial

En declaraciones previas, el secretario estatal de Ecología y Medio Ambiente, Óscar Rébora Aguilera, descartó que exista alguna propuesta para reactivar el proyecto inmobiliario en la zona.

El funcionario respondió a versiones de algunos empresarios hoteleros e inmobiliarios que han asegurado que existe un plan en marcha para reactivar el proyecto a pesar del fallo judicial:

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Hay una sentencia

Por parte de la Secretaría no hay ninguna propuesta de reactivar Tajamar. Fuera de los espectáculos que se hacen y que nos piden algunas opiniones, sobre todo cuando hay algún tema con la permeabilidad de los animales o situaciones de ese estilo, no hay ninguna propuesta concreta de reactivar el proyecto Tajamar.

El funcionario aclaró que cualquier tema relacionado con el uso del predio corresponde más a la parte urbana, y reiteró que la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente no contempla ninguna iniciativa para revivir el proyecto inmobiliario en Malecón Tajamar.