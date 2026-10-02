Huracán Rachel alcanza categoría 3 frente a Baja California Sur; prevén lluvias y oleaje de hasta 6 metros

El Huracán Rachel alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson durante la mañana de este viernes 2 de octubre, mientras continúa su desplazamiento sobre el océano Pacífico frente a las costas de Baja California Sur.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 06:00 horas el centro del ciclón se localizaba a 395 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 510 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Rachel presenta vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 220 km/h, con desplazamiento hacia el oeste a una velocidad de 7 km/h.

¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán Rachel?

Las bandas nubosas del ciclón reforzarán la probabilidad de lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el sur de Baja California Sur.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos o inundaciones en zonas vulnerables.

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Las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución del sistema y recomiendan a la población permanecer atenta a los avisos oficiales.

¿Qué tan fuertes serán los vientos y el oleaje?

El pronóstico contempla para Baja California Sur vientos sostenidos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h.

Además, se espera oleaje de entre 5 y 6 metros de altura en las costas de Baja California Sur, mientras que en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima podría alcanzar entre 3 y 5 metros.

Estas condiciones pueden representar riesgo para la navegación marítima y para actividades en playas, por lo que se recomienda extremar precauciones.

¿Hacia dónde se dirige el huracán Rachel?

La trayectoria prevista muestra que Rachel continuará su desplazamiento hacia el oeste sobre aguas del Pacífico.

Aunque el centro del huracán se mantiene alejado de tierra, sus bandas nubosas todavía pueden generar efectos en Baja California Sur y estados del occidente del país.

El SMN y la Comisión Nacional del Agua mantienen seguimiento permanente del ciclón y actualizarán su intensidad y trayectoria conforme avance durante las próximas horas.

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