Benjamin Satterley, luchador conocido como Pac, muere a los 40 años

El mundo de la lucha libre profesional se encuentra de luto tras la muerte de Benjamin Satterley, conocido internacionalmente como Pac, quien falleció a los 40 años, de acuerdo con la confirmación de sus representantes y de All Elite Wrestling (AEW).

La organización informó que recibió con tristeza la noticia del fallecimiento del luchador británico, quien había firmado con AEW en 2019 y se convirtió en una de las figuras reconocidas de la empresa gracias a su estilo aéreo y sus actuaciones dentro del ring.

La noticia se conoció apenas un día después de que Satterley participara en All Out, evento de AEW realizado el sábado por la noche en un estadio de Chicago. Hasta el momento, no se ha informado la causa de su muerte.

¿Quién era Benjamin Satterley, conocido como Pac?

Originario de Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Satterley comenzó su trayectoria profesional en la lucha libre en 2004. A lo largo de más de dos décadas, trabajó para distintas compañías alrededor del mundo y desarrolló una carrera caracterizada por sus movimientos aéreos y su habilidad técnica.

Antes de llegar a AEW, el británico pasó por organizaciones como WWE, New Japan Pro-Wrestling y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en México.

Durante su carrera utilizó diferentes nombres y personajes, entre ellos Pac y Adrian Neville. También fue conocido por el sobrenombre de “El hombre que la gravedad olvidó”, una referencia a su estilo de lucha y a uno de sus movimientos característicos.

Una carrera marcada por títulos y combates importantes

Satterley consiguió conquistar varios campeonatos de AEW y la propia empresa destacó su participación en algunos de los enfrentamientos considerados memorables dentro de su historia.

Su estilo combinaba movimientos desde las cuerdas del ring, velocidad y maniobras aéreas, características que lo convirtieron en uno de los luchadores británicos con presencia internacional.

Uno de sus movimientos más reconocidos consistía en realizar un giro de 360 grados desde la parte superior del ring para caer sobre su rival, una maniobra relacionada con el apodo que recibió durante su trayectoria.

La reacción de sus compañeros y figuras de la lucha libre

La noticia provocó numerosas muestras de dolor y sorpresa entre integrantes de la comunidad de lucha libre.

Paul Heyman, miembro del Salón de la Fama de WWE, calificó el fallecimiento como una pérdida muy dolorosa y destacó tanto el talento de Satterley como sus cualidades personales.

Por su parte, Tony Khan, presidente de AEW, recordó al luchador y destacó sus cualidades como esposo, amigo y profesional, además de reconocer su conocimiento de la lucha libre y su capacidad atlética.

Will Ospreay también despidió a Pac

El luchador británico Will Ospreay compartió un mensaje en redes sociales acompañado de una fotografía en la que aparece junto a Satterley dentro del ring.

Ospreay lo describió como una de las grandes figuras provenientes de Reino Unido y también destacó sus cualidades como persona.

Otros integrantes de AEW también expresaron su conmoción. Evil Uno manifestó estar en estado de shock y recordó a Satterley como una persona de gran calidad humana y un profesional destacado.

Newcastle despide a una de sus figuras

La carrera de Satterley también dejó una huella importante en Newcastle, ciudad donde nació y desde la que comenzó su camino dentro de la lucha libre.

Tom Campbell, comentarista de Cultaholic Wrestling, destacó que Pac era una figura única y una leyenda del noreste de Inglaterra. También recordó la posibilidad de haber trabajado con él y observar directamente sus capacidades dentro del deporte.

Para Campbell, Satterley fue un luchador de Newcastle que consiguió competir alrededor del mundo y dejar una marca importante en la industria.

La trayectoria de Benjamin Satterley pasó por algunas de las principales empresas de lucha libre del mundo y tuvo capítulos tanto en Estados Unidos como en Japón y México. Su muerte, confirmada a los 40 años, generó homenajes entre compañeros, promotores y aficionados, mientras que hasta ahora no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento.