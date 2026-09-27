AEW confirma la muerte del luchador PAC un día después de participar en un evento de la empresa

Este domingo, el mundo de la lucha libre estadounidense se estremeció y se puso de luto luego de que se confirmó la muerte de Benjamin Satterley, mejor conocido como PAC. La noticia tomó por sorpresa a todos, luego de que el sábado participara en el evento All Out.

Fue la empresa AEW la que dio a conocer la lamentable noticia este día. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento del gladiador y no se han dado más detalles sobre lo que pudo provocar el deceso de PAC.

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La función en la que participó y que se convirtió en la última de su vida, lo enfrentó en el cuadrilátero a Andrade en donde buscaron conquistar el campeonato nacional. Después tuvo una participación en el evento All Out, por lo que fue un golpe sorpresivo para todo el medio luchísitico.

La muerte del exluchador de la WWE provocó todo tipo de reacciones entre sus compañeros de profesión, así como en el mundo de los deportes alrededor del mundo. En México, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) expresó sus condolencias.