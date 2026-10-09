Hijo de Fishman es liberado tras la muerte del réferi "El Búho" en Hidalgo

El caso que conmocionó a la lucha libre mexicana en Hidalgo tuvo un nuevo desenlace durante la madrugada de este viernes 9 de octubre, cuando el Hijo de Fishman recuperó su libertad luego de concretarse un acuerdo reparatorio relacionado con la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido en los cuadriláteros como El Búho.

La liberación fue dada a conocer por el despacho Magallán, Reyes y Asociados, encargado de la defensa legal del luchador. De acuerdo con sus representantes, las gestiones jurídicas permitieron alcanzar un acuerdo para la reparación del daño y concluir el procedimiento en los términos correspondientes.

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¿Cómo ocurrió la muerte del réferi El Búho?

Los hechos ocurrieron durante una función de lucha libre en el Deportivo 11 de Julio, ubicado en Mineral de la Reforma, Hidalgo. Durante la contienda estelar, el réferi recibió varios castigos y posteriormente cayó sobre la lona, lo que provocó la intervención de los servicios de emergencia.

Paramédicos ingresaron al cuadrilátero para brindarle atención; sin embargo, minutos después se confirmó el fallecimiento de Gerardo Germán Pineda, quien era conocido como El Búho y contaba con una trayectoria de más de tres décadas en el ámbito luchístico, según la información difundida sobre el caso.

Detienen al Hijo de Fishman tras el incidente

Después de lo ocurrido, el Hijo de Fishman fue detenido y puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, instancia que inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte del réferi.

El caso generó preocupación entre aficionados, luchadores y personas vinculadas con este deporte, debido a que el fallecimiento ocurrió durante una presentación ante el público. La posterior liberación del luchador se produjo tras el acuerdo reparatorio anunciado por su equipo jurídico.

Anuncian conferencia de prensa sobre el caso

Los abogados informaron que ofrecerán una conferencia de prensa junto con el Hijo de Fishman y su familia, con el propósito de proporcionar más detalles sobre el procedimiento legal y el acuerdo alcanzado.

Hasta el momento, el despacho no ha detallado públicamente todos los términos de la reparación del daño en la información difundida sobre la liberación.

Despiden a El Búho en Pachuca

Mientras el proceso legal llegaba a este punto, familiares, amigos y compañeros de profesión dieron el último adiós al réferi en el Panteón Municipal de Pachuca, donde fueron sepultados sus restos.