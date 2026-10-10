Tiffany Stratton se lanza desde una escalera, cae de espaldas y sorprende en WWE

Un arriesgado movimiento estuvo a punto de convertirse en el momento más preocupante de la noche para Tiffany Stratton, quien sufrió una fuerte caída durante la lucha femenina de escaleras de Money in the Bank 2026. La superestrella de WWE intentó lanzarse sobre sus rivales desde una estructura metálica, pero perdió el control al aterrizar y terminó golpeándose de espaldas contra el suelo.

El incidente ocurrió este sábado 10 de octubre en Nueva Orleans, durante uno de los combates más esperados del evento. Las imágenes mostraron a la luchadora tendida durante varios instantes, mientras el personal se acercaba para comprobar su estado tras el impacto.

OH MY GOD TIFFANY’S HEAD AND THAT LOUD THUMP?? #MITB https://t.co/zAUsAXlnmO — 𝓙𝓸𝓱𝓷 (@TwistedJohnX) October 10, 2026

¿Qué le pasó a Tiffany Stratton en Money in the Bank?

La luchadora estadounidense subió a una escalera metálica colocada fuera del cuadrilátero para ejecutar un salto sobre sus contrincantes. Sin embargo, la maniobra no salió como esperaba y terminó en una caída que generó preocupación entre los aficionados.

Después del golpe, Tiffany Stratton permaneció unos momentos en el suelo antes de recibir atención del personal presente en el evento. Aunque la escena fue aparatosa, consiguió levantarse y regresar a la acción, sin que la información disponible confirmara una lesión específica.

Su regreso al combate permitió que continuara compitiendo por uno de los premios más importantes de la función: el maletín de Money in the Bank, que representa una oportunidad para disputar un campeonato de WWE.

Tiffany Stratton gana el maletín por segunda vez

Pese al accidente, Tiffany Stratton consiguió quedarse con el maletín femenino y cerró la noche con una victoria que marcó su segunda conquista en esta competencia. La luchadora ya había ganado la lucha de escaleras en 2024, por lo que volvió a colocarse entre las protagonistas de la división femenina.

El resultado tuvo un significado especial por la dificultad del combate y el riesgo físico que asumieron las participantes. La caída se convirtió en uno de los momentos más impactantes de la función, pero no impidió que Stratton alcanzara su objetivo.

Con este triunfo en Money in the Bank 2026, la estadounidense volvió a asegurar una oportunidad para buscar el oro dentro de WWE. Su actuación combinó un momento de tensión con un desenlace favorable, en una noche que difícilmente pasará inadvertida para los seguidores de la lucha libre.