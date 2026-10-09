¡Secreto revelado! Pimpinela Escarlata cuenta en La Granja VIP como conquistó a un luchador

Una conversación dentro de La Granja VIP dejó al descubierto un aspecto poco conocido de la vida personal de Pimpinela Escarlata. El luchador mexicano compartió con algunos de sus compañeros que mantiene una relación sentimental con otro gladiador, cuya identidad todavía no ha revelado públicamente.

La confesión ocurrió durante una charla con Kunno, La Bebeshita y Bicolor, quienes escucharon atentos los detalles de esta relación. El participante explicó que sus encuentros no son frecuentes, pues dependen de las ocasiones en que ambos coinciden en funciones de lucha libre.

El exótico, reconocido por su carisma dentro del cuadrilátero, también contó que los compromisos profesionales les permiten encontrar momentos para estar juntos sin llamar la atención de otras personas.

🚨😱 ¡PIMPINELA ESCARLATA CONFIESA CÓMO CONQUISTÓ A UN LUCHADOR CASADO! "Lo logré, lo conquisté a mi manera ... cuando nos toca luchar juntos, nos dan hotel, y yo le digo por Whatsapp: estoy en la habitación, dejo la puerta abierta" 😬😬 NECESITAMOS SABER QUIÉN ES! ¿Alguien tiene el nombre? 🤯 #LaGranjaVIP — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 9, 2026

De acuerdo con el relato del luchador, los viajes y el hospedaje que reciben durante las presentaciones se convierten en una oportunidad para reunirse en privado. Cuando ambos participan en una función en la misma arena, Pimpinela se comunica con su pareja por WhatsApp para indicarle dónde se encuentra.

“Lo logré y lo conquisté a mi manera”, comentó al recordar cómo consiguió acercarse sentimentalmente a su compañero de profesión.

El participante también aclaró que no se trata de una relación en la que puedan verse de manera habitual, sino de encuentros que ocurren cuando sus agendas laborales coinciden.

Durante la conversación, explicó que incluso acuerdan la hora y la manera de entrar a la habitación para evitar hacer ruido y despertar a quienes comparten el alojamiento. Según contó, después de pasar tiempo juntos, su pareja se retira y ambos continúan con sus actividades.

La anécdota provocó sorpresa entre los participantes, pues Pimpinela Escarlata compartió detalles de una dinámica que, hasta ese momento, había mantenido en privado.