Penta gana el Money in the Bank 2026 y va por el campeonato mundial de WWE

El sueño de llegar a la cima de WWE está más cerca para Penta. El luchador mexicano ganó el maletín de Money in the Bank 2026, un triunfo que le permite elegir el momento para desafiar a un campeón y que podría abrirle el camino hacia uno de los cinturones más importantes de la empresa.

La victoria llegó en una de las luchas estelares del evento, donde el enmascarado se enfrentó a figuras consolidadas como CM Punk y Kevin Owens, además de jóvenes talentos como Bron Breakker y Je’Von Evans. Este último había formado equipo con Penta durante las últimas semanas en Monday Night RAW.

Con este resultado, el mexicano consiguió uno de los logros más importantes de su trayectoria y confirmó el buen momento que atraviesa dentro de la compañía.

Penta entra en la historia de WWE junto a Alberto del Río

El triunfo también colocó a Penta en un grupo reducido de luchadores mexicanos que han ganado el Money in the Bank. De acuerdo con la información difundida sobre el evento, comparte ese logro con Alberto del Río, quien también conquistó el maletín en su etapa en WWE.

PENTA IS MR. MONEY IN THE BANK!!! 💰 @PENTAELZEROM https://t.co/49HjqQeKzD — WWE (@WWE) October 11, 2026

Ahora, el objetivo del luchador será convertir esa ventaja en una oportunidad por el campeonato mundial. El maletín le permite reclamar una lucha titular en el momento que considere más conveniente, por lo que su siguiente movimiento podría cambiar el panorama de la división.

¿Penta buscará el campeonato de Roman Reigns?

Uno de los nombres que aparece en el horizonte es Roman Reigns, quien retuvo su campeonato frente a LA Knight durante el evento. El Jefe Tribal podría convertirse en el próximo objetivo del mexicano, aunque Penta todavía debe decidir cuándo y contra quién utilizará su oportunidad.

La posibilidad cobra fuerza por el antecedente entre ambos luchadores. Penta y Roman Reigns se enfrentaron en una edición de RAW celebrada en la Arena Ciudad de México, donde el mexicano estuvo cerca de arrebatarle el título al excampeón.

Con el maletín en su poder, Penta tiene ahora una herramienta para buscar una nueva oportunidad y acercarse al campeonato. La incógnita será si decide cobrarlo pronto o esperar el momento ideal para intentar conquistar el oro de WWE.