El Hijo de Fishman y El Búho Pineda: Revelan el momento del fatal martinete

Una nueva grabación de la función que terminó con la muerte del referí Gerardo Germán “El Búho” Pineda comenzó a circular en redes sociales y permite observar parte de lo ocurrido antes del desenlace fatal en la Arena Vanguardia de Hidalgo.

El material corresponde al enfrentamiento entre El Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG y muestra una serie de acciones que terminaron con el referí interviniendo en la lucha. Sin embargo, el video se corta antes de que pueda observarse el martinete que habría provocado la muerte del luchador de 75 años.

¿Qué muestra el nuevo video de la lucha?

En las imágenes se observa a Máscara Sagrada NG intentando rendir a El Hijo de Fishman. El luchador conocido como “El Veneno Verde” consiguió despegar los hombros de la lona antes de que concluyera el conteo realizado por El Búho Pineda.

Posteriormente, El Hijo de Fishman despojó de su máscara a su rival y lo llevó nuevamente a la lona para intentar someterlo. El referí se percató de lo ocurrido e intervino para detener la acción.

El Búho intervino y descalificó a Fishman

Ante lo ocurrido sobre el cuadrilátero, El Búho Pineda apartó a El Hijo de Fishman y determinó su descalificación por la acción contra Máscara Sagrada NG.

Fallece el réferi Gerardo Germán Pineda “El Búho” tras recibir un martinete del Hijo de Fishman en plena función. 💀 Fue detenido y el nacote se estaba riendo. 🫩 https://t.co/18rMmAcd94 — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) October 8, 2026

La decisión provocó una reacción del luchador, quien posteriormente aplicó al referí un “azotón” o “contralona”, dejándolo visiblemente afectado. La grabación termina en ese punto y no permite observar el momento del supuesto martinete.

Por esta razón, el nuevo material no muestra por completo la secuencia que derivó en el fallecimiento de El Búho Pineda, aunque sí permite conocer parte de los acontecimientos que ocurrieron minutos antes.

¿Dónde ocurrió la tragedia de El Búho Pineda?

El episodio ocurrió la noche del 6 de octubre en la Arena Vanguardia, ubicada en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo.

La función tenía como uno de sus combates principales el enfrentamiento entre El Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG, mientras que Pineda participaba como referí de la contienda.

El fallecimiento del referí provocó conmoción dentro de la lucha libre mexicana y generó numerosas reacciones entre aficionados y figuras relacionadas con este deporte.