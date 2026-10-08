De Blue Panther a Rayo de Jalisco Jr.: los martinentes que provocaron graves lesiones en la lucha libre

El martinete, conocido internacionalmente como piledriver, es uno de los movimientos más peligrosos de la lucha libre. A lo largo de las décadas ha provocado lesiones cervicales, daños en la médula espinal, pérdida temporal de movilidad y hospitalizaciones. Ahora, la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, “El Búho”, en Hidalgo, volvió a colocar esta maniobra bajo la lupa.

Aunque en la lucha libre el movimiento suele ejecutarse de manera controlada para evitar que la cabeza del rival reciba directamente el impacto, una mala ejecución o una caída fuera de posición puede provocar consecuencias graves. En México, además, su prohibición depende del reglamento de cada comisión y empresa.

El Búho, el caso más reciente y trágico

El caso más reciente ocurrió entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de octubre de 2026, durante una función en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

El réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como “El Búho”, de 75 años, participaba en la lucha estelar entre El Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG cuando quedó involucrado en una acción con el luchador.

De acuerdo con los reportes difundidos después del incidente, El Hijo de Fishman habría aplicado a Pineda una variante conocida como Package Piledriver, una modalidad del martinete. El réferi quedó inmóvil sobre el cuadrilátero y posteriormente los servicios de emergencia confirmaron que ya no tenía signos vitales.

El Hijo de Fishman fue detenido y puesto a disposición de las autoridades por la investigación relacionada con la muerte del réferi. Por ahora, la responsabilidad penal definitiva todavía debe determinarse mediante la investigación correspondiente.

El caso resulta todavía más significativo porque el Reglamento de Lucha Libre y Boxeo Profesional del Municipio de Pachuca, vigente en 2026, establece en su artículo 156 que el réferi o comisionado puede descalificar a un luchador por “aplicar el martinete en todas sus formas”.

1959: El Espectro I, uno de los primeros casos graves

Uno de los antecedentes más antiguos documentados se remonta a 1959, cuando Joe Grant aplicó un martinete a El Espectro I.

La ejecución terminó provocándole una grave lesión en la cabeza y cuello. El luchador tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica y posteriormente se reportó la existencia de un coágulo en el cerebro.

La lesión terminó afectando su carrera y contribuyó a su retiro prematuro. Fuentes históricas ubican el enfrentamiento con Joe Grant en Tampico y señalan que la lesión cervical fue determinante para que los médicos le recomendaran dejar los cuadriláteros.

Este episodio es considerado uno de los primeros grandes antecedentes que ayudaron a demostrar el peligro de esta maniobra en la lucha libre mexicana.

1992: Love Machine dejó inconsciente a Blue Panther

Uno de los martinetes más famosos de la historia de la lucha libre mexicana ocurrió el 3 de abril de 1992, en la Arena México.

Love Machine, personaje interpretado por el estadounidense Art Barr, se enfrentó a Blue Panther en una lucha de máscara contra máscara.

Durante la tercera caída, Love Machine aplicó un martinete. La maniobra estaba prohibida por las reglas de la lucha libre mexicana, por lo que fue descalificado.

Blue Panther quedó inconsciente y tuvo que ser retirado en camilla, mientras que Love Machine perdió automáticamente la lucha y posteriormente su máscara.

El episodio se convirtió en uno de los momentos que ayudaron a popularizar entre el público la idea de que el martinete no era simplemente otro castigo del repertorio, sino una maniobra capaz de provocar lesiones graves.

1998: Abismo Negro y el caso de Jorge Brenan

Otro de los episodios más dramáticos ocurrió el 1 de marzo de 1998, durante una función de AAA en el Toreo de Cuatro Caminos, en Naucalpan, Estado de México.

Los Gemelos Brenan, Jorge y Antonio, enfrentaron a Abismo Negro y Pentagón en una lucha en jaula.

En medio del combate, Antonio golpeó accidentalmente a su propio hermano Jorge con una silla. Abismo Negro aprovechó el momento para aplicar un martinete a Jorge Brenan.

El impacto provocó que Jorge quedara gravemente afectado y, de acuerdo con los reportes de la época y reconstrucciones posteriores, presentó convulsiones y tuvo que ser trasladado a un hospital en estado crítico. Después del episodio, los hermanos dejaron de participar en combates de lucha libre.

A partir de este tipo de episodios, Abismo Negro quedó asociado para siempre con el martinete y recibió el sobrenombre de “El Rey del Martinete”.

1999-2001: Universo 2000 y la grave lesión de Rayo de Jalisco Jr.

Uno de los casos más serios ocurrió cuando Universo 2000 utilizó su variante conocida como “Martillo Negro” contra Rayo de Jalisco Jr.

El propio Rayo de Jalisco Jr. recordó años después que la maniobra lo dejó parapléjico durante 28 días. De acuerdo con su testimonio, durante ese periodo no podía mover ninguna parte de su cuerpo y necesitaba ayuda incluso para comer.

También sufrió daños en los músculos del cuello y en varios discos de la columna. Posteriormente fue operado y le colocaron una placa de titanio.

El episodio fue tan grave que Universo 2000 estuvo cerca de enfrentar una sanción severa e incluso de perder su licencia profesional, según recuentos periodísticos posteriores.

Este caso es particularmente importante porque demuestra que el martinete no necesariamente provoca una lesión visible de inmediato: el daño puede afectar directamente la columna y generar consecuencias neurológicas.

2013: L.A. Park lesionó a El Hijo del Santo

El 30 de junio de 2013, durante una función en la Arena Solidaridad de Monterrey, ocurrió otro de los casos más conocidos.

L.A. Park aplicó un martinete a El Hijo del Santo durante un combate triangular en el que también participaba Dr. Wagner Jr.

El Hijo del Santo quedó prácticamente inmóvil y tuvo que ser trasladado a un hospital. Los primeros reportes señalaron una lesión cervical, además de fuertes dolores en espalda, cuello y columna.

Posteriormente, el propio Hijo del Santo confirmó que había sido sometido a una operación como consecuencia de la lesión provocada por el movimiento.

El caso generó nuevamente críticas porque el martinete ya era reconocido como una maniobra prohibida o sancionada en numerosas funciones por el riesgo que representa para las cervicales.

2023: Pagano terminó hospitalizado

El antecedente más reciente antes de la tragedia de Hidalgo ocurrió el 18 de febrero de 2023, en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en Ciudad de México.

Durante una función independiente, Pagano fue atacado por dos hombres encapuchados que ingresaron al cuadrilátero. Uno de ellos le sujetó las manos mientras el otro le aplicó un martinete.

Pagano quedó inmóvil sobre el ring y tuvo que ser trasladado a un hospital. Posteriormente fue sometido a una intervención quirúrgica y reportó que había sufrido múltiples lesiones.

El incidente provocó nuevamente el debate sobre la prohibición del martinete y sobre las medidas de seguridad que deben existir en una función de lucha libre.

Steve Austin: uno de los casos más famosos fuera de México

El peligro del piledriver también quedó demostrado internacionalmente.

El 3 de agosto de 1997, durante SummerSlam de la entonces WWF, Owen Hart aplicó de manera incorrecta un piledriver a Steve Austin.

El movimiento provocó una lesión real en la médula espinal y una parálisis temporal. Austin consiguió terminar el combate, pero posteriormente tuvo que someterse a tratamiento y cirugía por las consecuencias de la lesión cervical.

El daño sufrido en aquel combate se convirtió en uno de los momentos más recordados de la historia de la lucha libre estadounidense y contribuyó a que posteriormente WWE restringiera severamente el uso del piledriver.

Una maniobra que ha provocado lesiones durante décadas

Los casos documentados muestran que el martinete ha estado relacionado con algunos de los accidentes más graves de la lucha libre:

1959 — El Espectro I: lesión de cabeza y cuello y un coágulo cerebral después de recibir el movimiento de Joe Grant; posteriormente necesitó cirugía y su carrera quedó afectada.

lesión de cabeza y cuello y un coágulo cerebral después de recibir el movimiento de Joe Grant; posteriormente necesitó cirugía y su carrera quedó afectada. 1992 — Blue Panther: quedó inconsciente después del martinete de Love Machine y tuvo que salir en camilla.

quedó inconsciente después del martinete de Love Machine y tuvo que salir en camilla. 1998 — Jorge Brenan: recibió el martinete de Abismo Negro, presentó convulsiones y fue trasladado al hospital en estado crítico.

recibió el martinete de Abismo Negro, presentó convulsiones y fue trasladado al hospital en estado crítico. 2001 — Rayo de Jalisco Jr.: sufrió una lesión severa que, según su propio testimonio, lo dejó parapléjico durante 28 días y requirió una operación con colocación de una placa de titanio.

sufrió una lesión severa que, según su propio testimonio, lo dejó parapléjico durante 28 días y requirió una operación con colocación de una placa de titanio. 2013 — El Hijo del Santo: sufrió una lesión cervical por un martinete de L.A. Park y posteriormente fue operado.

sufrió una lesión cervical por un martinete de L.A. Park y posteriormente fue operado. 2023 — Pagano: recibió un martinete durante una agresión en el Gimnasio Juan de la Barrera, fue hospitalizado y posteriormente operado.

recibió un martinete durante una agresión en el Gimnasio Juan de la Barrera, fue hospitalizado y posteriormente operado. 2026 — Gerardo Germán Pineda “El Búho”: murió después de una acción atribuida preliminarmente a un martinete durante una función en Mineral de la Reforma, Hidalgo. El caso continúa bajo investigación.

¿Por qué está prohibido el martinete?

El riesgo principal está en la cabeza, el cuello y la columna cervical. Una ejecución defectuosa puede provocar que el peso del cuerpo caiga sobre esas estructuras y genere lesiones neurológicas.

Entre las consecuencias más graves se encuentran fracturas cervicales, daños en la médula espinal, pérdida de movilidad, parálisis y, en casos extremos, la muerte.

Por ello, no existe una autorización general para realizarlo en todas las funciones. Las reglas cambian dependiendo de la comisión y del recinto. En el caso de Pachuca, el reglamento municipal de 2026 es explícito: el martinete, en cualquiera de sus formas, puede ser motivo de descalificación.

La muerte de El Búho representa así el episodio más trágico de una larga historia de accidentes relacionados con esta maniobra. Desde la lesión que marcó el retiro de El Espectro hasta los casos de Rayo de Jalisco Jr., El Hijo del Santo y Pagano, el martinete ha demostrado por décadas por qué es considerado uno de los castigos de mayor riesgo dentro de la lucha libre.