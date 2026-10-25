Senadores de la Morelos vencen 8x0 a los Diablos de la Bojórquez

Los Senadores de la Morelos lo volvieron a hacer, lanzaron este domingo un histórico sin hit ni carreras en casa al vencer 8x0 a los Diablos de la Bojórquez con lo que barrieron la serie en la Liga Meridana de Invierno de Béisbol.

Los serpentineros Maykol López, Yoandy Cruz y Fernando Villalobos se combinaron para lanzar el no no a unos kisines que sufrirán mucho esta temporada y con ello lograron el segundo juego sin hit ni carreras del circuito, el anterior lo hicieron también los congresistas, el anterior fue el 4 de noviembre de 2017, Jorge Luis Castillo lo consiguió frente a los Zorros de Pacabtún.

Senadores de la Morelos vencen 8x0 a los Diablos. / Por Esto.

Los que estrenaron casa, el “Víctor Cervera Pacheco” y lo hicieron con victoria fueron los Capitalinos de Kanasín que dieron cuenta 7x3 de los Zorros de Pacabtún con lo que barren la serie.

Marco Sánchez Solís

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