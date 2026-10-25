Capitalinos de Kanasín reciben a los Zorros de Pacabtún en el campo “Víctor Cervera Pacheco”

El campo “Víctor Cervera Pacheco” de Kanasín volvió a abrir sus puertas este domingo para el deporte profesional, los Capitalinos locales recibieron a los Zorros de Pacabtún en la segunda fecha de la Liga Meridana de Invierno de Beisbol.

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La fiesta comenzó con la presentación de ambas novenas segunda del lanzamiento de la primera bola a cargo del alcalde local Edwin Bojórquez Ramírez teniendo a Iván Herrera Rosiles, subdirector de Deportes de Mérida como bateador.

Las actividades de inauguración continuaron con una serie de bailables presentado por una academia local y los juegos pirotécnicos y de humo antes de que se diera la palabra más hermosa del Rey de los Deportes, playball.

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El campo municipal de Kanasín recibió una fuerte remodelación en el año 2024 para ser sede temporal de los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Beisbol, desde que las fieras de despidieron había caído en desuso profesional hasta este año.