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Capitalinos de Kanasín reciben a los Zorros de Pacabtún en el campo “Víctor Cervera Pacheco”

La Liga Meridana de Invierno de Beisbol se disputó en el campo “Víctor Cervera Pacheco” en Kanasín.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

25 de oct de 2026

1 min

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Kanasín reabre el campo Víctor Cervera Pacheco al beisbol profesional
Kanasín reabre el campo Víctor Cervera Pacheco al beisbol profesional / Marco Sánchez

El campo “Víctor Cervera Pacheco” de Kanasín volvió a abrir sus puertas este domingo para el deporte profesional, los Capitalinos locales recibieron a los Zorros de Pacabtún en la segunda fecha de la Liga Meridana de Invierno de Beisbol.

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El campo municipal de Kanasín recibió una fuerte remodelación en el año 2024 para ser sede temporal de los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Beisbol, desde que las fieras de despidieron había caído en desuso profesional hasta este año.

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