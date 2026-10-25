Cámara de Diputados se mantiene a la espera de las notificaciones oficiales del INE

Tras darse a conocer que la presidente del INE, Guadalupe Taddei Zavala, presentará su renuncia este lunes 26 de octubre ante la Cámara de Diputados. Raúl Bolaños, presidente de la cámara informó que se preparan para dar seguimiento a este proceso compartido por los canales oficiales del instituto.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, informó que la presidencia del órgano legislativo dará seguimiento puntual a los reportes y pronunciamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), tras darse a conocer la renuncia de Guadalupe Taddei.

Raúl Bolaños informa que estarán atentos a la información del INE

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el legislador dejó en claro que la atención a este tema se centrará estrictamente en la información emitida y notificada por los canales institucionales correspondientes.

En su postura, Bolaños-Cacho Cué enfatizó que actuará en estricto apego a sus facultades y atribuciones legales una vez que se reciban de forma oficial las resoluciones por parte del árbitro electoral. Asimismo, se comprometió a dar aviso oportuno sobre los pasos a seguir dentro de la Cámara Baja para garantizar la transparencia y la institucionalidad del proceso.

Como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de @Mx_Diputados, estaremos atentos a la información que emita el @INEMexico y que sea notificada por los canales institucionales correspondientes. En su caso, actuaré conforme a mis facultades y atribuciones, dando aviso oportuno a la Junta de Coordinación Política y al Pleno, para que se inicien los procedimientos correspondientes, en términos del artículo 41 constitucional. — Raúl Bolaños-Cacho Cué (@RaulBCCue) October 25, 2026

Con este pronunciamiento, la presidencia de la Mesa Directiva busca reafirmar una conducción institucional y neutral ante los temas de competencia electoral, marcando la pauta para responder de manera coordinada únicamente ante notificaciones formales y no mediante especulaciones.

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