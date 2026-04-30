Partidos de hoy 30 de abril 2026: Europa League, Conference y Liga MX Femenil

El futbol no se detiene y este jueves 30 de abril presenta una agenda intensa con partidos de alto nivel en competencias europeas y en la liguilla mexicana. Las semifinales de ida en torneos internacionales y encuentros decisivos en México prometen emociones desde temprano.

Europa League: comienzan las semifinales

En la UEFA Europa League se disputan dos enfrentamientos:

Braga vs. Freiburg – 13:00 horas (México)

Nottingham Forest vs. Aston Villa – 13:00 horas (México)

Ambos partidos marcan el arranque de la antesala rumbo a la final del torneo continental.

Conference League: otra batalla por la final

La UEFA Europa Conference League también vive sus semifinales:

Shakhtar Donetsk vs. Crystal Palace – 13:00 horas (México)

Rayo Vallecano vs. Strasbourg – 13:00 horas (México)

Los cuatro equipos buscan tomar ventaja en la ida para acercarse a la final.

Liga MX Femenil: continúan los Cuartos de Final

En México, la Liga MX Femenil entra en fase decisiva con duelos de eliminación directa:

Chivas Femenil vs. Pachuca Femenil – 19:07 horas (México)

Toluca Femenil vs. Tigres UANL Femenil – 21:00 horas (México)

Estos encuentros definirán a los equipos que avanzan a las semifinales del torneo.

Con actividad simultánea en Europa y México, la jornada ofrece opciones para todos los aficionados, desde el futbol internacional hasta la competencia local, en un día marcado por partidos decisivos y alto nivel competitivo.