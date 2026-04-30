Partidos de hoy 30 de abril 2026: Europa League, Conference y Liga MX Femenil

El futbol no se detiene y este jueves 30 de abril presenta una agenda intensa con partidos de alto nivel en competencias europeas y en la liguilla mexicana. Las semifinales de ida en torneos internacionales y encuentros decisivos en México prometen emociones desde temprano.
Europa League: comienzan las semifinales
En la UEFA Europa League se disputan dos enfrentamientos:
- Braga vs. Freiburg – 13:00 horas (México)
- Nottingham Forest vs. Aston Villa – 13:00 horas (México)
Ambos partidos marcan el arranque de la antesala rumbo a la final del torneo continental.
Conference League: otra batalla por la final
La UEFA Europa Conference League también vive sus semifinales:
- Shakhtar Donetsk vs. Crystal Palace – 13:00 horas (México)
- Rayo Vallecano vs. Strasbourg – 13:00 horas (México)
Los cuatro equipos buscan tomar ventaja en la ida para acercarse a la final.
Liga MX Femenil: continúan los Cuartos de Final
En México, la Liga MX Femenil entra en fase decisiva con duelos de eliminación directa:
- Chivas Femenil vs. Pachuca Femenil – 19:07 horas (México)
- Toluca Femenil vs. Tigres UANL Femenil – 21:00 horas (México)
Estos encuentros definirán a los equipos que avanzan a las semifinales del torneo.
Con actividad simultánea en Europa y México, la jornada ofrece opciones para todos los aficionados, desde el futbol internacional hasta la competencia local, en un día marcado por partidos decisivos y alto nivel competitivo.