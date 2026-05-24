Daniel Suárez gana la histórica Coca-Cola 600 de NASCAR tras suspensión por lluvia

El automovilismo mexicano vivió una noche histórica gracias a Daniel Suárez, quien se quedó con la victoria en la prestigiosa Coca-Cola 600 de NASCAR luego de que la carrera fuera suspendida oficialmente por las fuertes lluvias y actividad eléctrica en Charlotte. La decisión de NASCAR llegó cuando restaban 27 vueltas para completar las 600 millas, entregándole así al regiomontano una de las victorias más importantes de su carrera.

Después de 82 carreras sin subir al Victory Lane, Suárez volvió a celebrar gracias a una estrategia arriesgada de su jefe de equipo Ryan Sparks, quien apostó por cambiar únicamente dos neumáticos durante una bandera amarilla. A partir de ahí, el mexicano resistió la presión de varios pilotos de Toyota en una serie de reinicios llenos de tensión, hasta que la lluvia terminó por sentenciar la competencia.

La carrera estuvo llena de incidentes desde las primeras vueltas. Hubo accidentes importantes como el de Austin Cindric y Connor Zilisch, además de múltiples contactos y abandonos a lo largo de las cuatro etapas. Pilotos como Denny Hamlin, Christopher Bell y Tyler Reddick dominaron buena parte de la prueba, mientras que los Toyota parecían tener el control absoluto del ritmo.

Sin embargo, todo cambió en el cierre de la Etapa 4. La lluvia comenzó a aparecer en el circuito y NASCAR activó la bandera amarilla. Ahí llegó la llamada estratégica que cambió la historia para Daniel Suárez. El mexicano tomó la punta tras entrar a pits y montar solo dos neumáticos nuevos, una decisión que terminó siendo perfecta.

En los últimos reinicios, Suárez mostró sangre fría para contener a Bell y al resto de los contendientes, incluso realizando un espectacular bloqueo defensivo que le permitió mantenerse al frente. Poco después, la lluvia regresó con mayor intensidad y NASCAR decidió detener definitivamente la carrera.

Con este resultado, Daniel Suárez consiguió apenas la tercera victoria de su trayectoria en NASCAR y la primera en más de dos años, además de conquistar una de las competencias más emblemáticas del calendario estadounidense. Christopher Bell terminó segundo, Hamlin fue tercero, Tyler Reddick cuarto y Kyle Larson completó el Top 5.