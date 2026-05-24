Catean presunta casa de seguridad en Felipe Carrillo Puerto; aseguran vehículos y objetos

El aseguramiento de una vivienda, tres vehículos, una motocicleta, así como objetos que fueron extraídos dentro del inmueble, y sin ninguna persona detenida, fue el saldo de un operativo que fue implementado por la Fiscalía General del Estado, para dar cumplimiento a una orden de cateo. En la intervención de las autoridades de investigación se registraron detonaciones de arma de fuego y los supuestos delincuentes que se encontraban al interior del lugar lograron escapar en los predios colindantes.

De acuerdo a información que se pudo indagar que personal de la Fiscalía General del Estado, abría encabezado un operativo para cumplir una orden de cateo, en un domicilio que aparentemente era utilizado como casa de seguridad por supuestos delincuentes, y durante la intervención se registraron una serie de disparos, hasta el momento se desconoce si fueron las autoridades o las personas que se encontraban al interior de la vivienda ubicada en la calle 66 por 47 de la colonia Juan Bautista Vega.

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Luego de una serie de reportes sobre la detonación de arma de fuego, arribaron varias patrullas de la Policía Municipal, Grupo Jaguar, Guardia Nacional y la Secretaria de la Marina, quienes resguardaron el perímetro para evitar que sean sorprendidos mientras se realizaba las diligencias necesarias en el domicilio que fue intervenido.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado, no ha informado sobre la intervención que se llevó acabo en este domicilio, y luego de varias horas de diligencias, las autoridades colocaron en el portón de acceso, una lona que hacia referencia estar asegurado el lugar, y fue cumplido una orden de cateo, acción que se encuentra dentro del expediente marcado con el número 16/2026.

Trascendió que en el sitio, tambien fue asegurado tres vehículos y una motocicleta, que fueron remolcados con el apoyo de una grúa, para ser concentrados al estacionamiento de la Fiscalía General del Estado, así como de objetos que fueron extraídos al interior de la vivienda, sin que hasta el momento se de a conocer de que se trata, mismo que se encontraba dentro de bolsas negras.