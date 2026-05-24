Chubascos podrían refrescar toda la entidad campechana

Altas temperaturas, cielo medio nublado con formación de posibles chubascos y viento del Este y Sureste serán algunos de los efectos que se sentirán en la entidad derivado de un centro de baja presión asociado a un canal de bajas presiones localizado sobre la porción Sur del Golfo de México.

En combinación con la afluencia de aire húmedo proveniente desde el Mar Caribe hacia la Península de Yucatán, junto con la circulación de alta presión que domina el mismo Golfo, propiciarán en el Estado de Campeche las mencionadas alteraciones en la atmósfera.

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam), sobre la entidad persistirá la onda de calor con temperaturas de hasta 40 grados en su punto máximo durante el día y hasta la tarde, reduciendo gradualmente por la noche y en el transcurso de la madrugada con un mínimo potencial de 23 grados.

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Asimismo, un centro y un canal de bajas presiones combinados con el aire húmedo proveniente del Mar Caribe hacia la Península de Yucatán combinado con una circulación de alta presión y un anticiclón, propiciaría posibles lluvias de escasas a ligeras puntuales o intervalos de chubascos entre los 5 a los 25 milímetros de altura, favoreciendo al control de la sensación térmica en algunas regiones.

De igual manera, la presencia de viento de componente del Este y Sureste con una intensidad de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros mantendrá el cielo parcialmente nublado y favorecerá a un posible incremento en el nivel del oleaje de uno a dos metros de altura en las regiones costeras del Estado.

De manera general, para la entidad se prevé cielo parcialmente nublado y ambiente cálido por la mañana, mientras que durante la tarde se tornaría un poco más caluroso en la región, siendo muy caluroso y con prevalencia de la onda de calor mayormente sobre el Norte de Campeche y con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos acompañados con posibles descargas eléctricas.