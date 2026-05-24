Donovan Carrillo vuelve a triunfar en el Nacional de Patinaje Artístico sobre Hielo de Cancún

Por segundo día consecutivo, el seleccionado mexicano Donovan Carrillo triunfó en el Nacional de Patinaje Artístico sobre Hielo al agenciarse la medalla de oro en su categoría, abarrotar la pista de Hielo Happi Arena de la Riviera Maya y mantener a cientos de fanáticos en filas para entrar a ver a la joya del patinaje artístico en México.

En la última jornada de la máxima justa nacional de la citada disciplina, Donovan se llevó la medalla de oro en la categoría Avanzados Varonil.

Mientras que Andrea Montesinos de Guanajuato se agenció la medalla de oro en Avanzados 2 Femenil, la de plata se la llevó María Velázquez Toscano de Nuevo León y la de bronce Alejandra Ozuna Tirado.

A su vez, Isabel Manríquez Estrada del Estado de México subió a lo máximo del pódium a recibir la medalla de oro en Avanzados Femenil.

Acto de premiación, con lo que concluyó una maratónica jornada de cierre del nacional mencionado, en el cuál fue Donovan Carrillo volvió a triunfar en su presentación con una canción más extendida en la cual, la joya del del patinaje artístico mexicano inició su participación acostado sobre el hielo y desapareció en la bruma para aparecer poco a poco con la melodía, al pararse e iniciar su participación.

Con largos trazos sobre el hielo, para después elevarse y realizar cinco giros sobre su propio eje, para caer con los pies bien plantados sobre el hielo.

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Posteriormente recorrió con suma elegancia toda la pista al emular un cisne y con trazos de espalda y frontales realizó giros elegantes en el hielo para cerrar su gran participación, al alzar sus brazos al cielo para recibir una gran ovación del público, presentación que le valió el primer lugar en su categoría y la medalla de oro.

Otra gran participación fue la de su compañera Andrea Montesinos de Guanajuato, quien se agenció el primer lugar en la categoría Femenil Avanzados y la medalla de oro.

Galardón que se agenció después de una magna presentación con dos grandes rivales que fueron María Velázquez Toscano de Nuevo León y Alejandra Ozuna Tirado del Estado de México.

Cabe destacar que, también le mereció una carretada de aplausos y varios peluches en la pista por su presentación, a la ganadora de la medalla de oro en la categoría Avanzadas Femenil, Isabel Manríquez Estrada del Estado de México.

Finalmente, los asistentes al magno espectáculo sobre hielo se retiraron felices de disfrutar la actuación de las mejores patinadoras y la presencia de Donovan Carrillo, quien en entrevista prometió volver a Cancún con su espectacular actuación, que próximamente presentará en Querétaro.