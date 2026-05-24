Comediantes mexicanos se van a los golpes frente al público | VIDEO

Los comediantes Rulo Matías y Josuesy se han vuelto tendencia debido a que protagonizaron un polémico altercado físico. Este momento ocurrió justo al finalizar una presentación en vivo y fue grabado por los presentes, siendo compartido en diversas redes sociales.

El incidente quedó registrado en video y se ha esparcido rápidamente por las redes sociales, desatando una oleada de teorías entre sus seguidores. Aunque muchos usuarios han considerado que la escena fue previamente organizada por los comediantes, muchos otros aseguran que su pelea fue real.

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¿Cómo fue la pelea entre los comediantes mexicanos?

De acuerdo con las imágenes difundidas, el conflicto estalló en plena tarima cuando el show estaba concluyendo. De manera imprevista, Josuesy se acercó a Rulo Matías y le soltó una fuerte cachetada generando la sorpresa entre los presentes y generando incertidumbre en el público.

Justo después del golpe, Josuesy intentó dar unos pasos hacia atrás para ponerse en guardia o esquivar una posible respuesta, pero perdió el equilibrio y terminó cayéndose en el escenario. De inmediato, personas del equipo de producción y del staff intervinieron para separarlos, ayudando a Josuesy a levantarse y retirarse del lugar.

¿Qué dijeron los involucrados tras su pelea?

Rulo Matías avivó el fuego en sus redes sociales al compartir el video del momento con la polémica frase: "No aguantó el Toro jajaja". Esta publicación provocó que la caja de comentarios explotara, dividiendo por completo la opinión del público.

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Mientras una parte de los internautas cree que el pleito es legítimo y fruto de tensiones reales entre ambos, la gran mayoría sospecha que se trata de un montaje publicitario o sketched show bien planeado para generar interacciones, comparándolo con viejos momentos armados de la televisión mexicana

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