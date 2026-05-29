FIFA libera boletos para México en el Mundial 2026: precios y dónde comprarlos

A pocos días de que arranque la Copa del Mundo 2026, la FIFA abrió una nueva venta de boletos para los encuentros de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos, incluyendo entradas disponibles para el partido inaugural frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

La demanda por ver al Tri en el Mundial sigue siendo enorme, especialmente porque México disputará el juego inaugural del torneo el próximo 11 de junio en uno de los estadios más emblemáticos del futbol internacional. Sin embargo, los aficionados que aún buscan asistir deberán prepararse para costos elevados.

De acuerdo con la plataforma oficial de la FIFA, los boletos más accesibles disponibles para el duelo entre México y Sudáfrica rondan los 55 mil 815 pesos mexicanos en zonas básicas altas. También existen entradas de Categoría 1 con precios cercanos a los 64 mil pesos.

En otras áreas del estadio, como la Categoría 2 en zona delantera, los costos van desde los 82 mil hasta más de 85 mil pesos mexicanos. Además, las experiencias premium elevan todavía más las cifras para quienes buscan una experiencia exclusiva durante el torneo.

Uno de los paquetes más costosos corresponde a la zona Champions Club, donde una entrada para la inauguración supera los 153 mil pesos. Para otros partidos del grupo, como los duelos ante Corea del Sur y Chequia, los precios también son altos, comenzando desde los 40 mil pesos.

La venta se realiza directamente mediante el portal oficial de la FIFA, incluyendo el sistema autorizado de reventa e intercambio de entradas. En este apartado, aficionados de distintas partes del mundo pueden revender sus boletos de manera legal dentro de la misma plataforma.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la expectativa por acompañar a la Selección Mexicana sigue creciendo, aunque los elevados precios se han convertido en uno de los temas más comentados entre los aficionados que sueñan con estar presentes en la máxima fiesta del futbol.