En menos de cuatro días, Mérida suma dos feminicidios y tres ataques contra mujeres

En menos de cuatro días, Mérida registró una cadena de hechos violentos contra mujeres que dejó dos feminicidios consumados y tres en tentativa, entre ellas las agresiones contra dos menores de edad. Los casos ocurrieron en distintos puntos de la ciudad y tuvieron como presuntos autores a parejas o ex de las víctimas.

El hecho más reciente se reportó la mañana de ayer, cuando una mujer fue atacada a balazos presuntamente por su expareja. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a las 7:00 horas se recibió el reporte de una persona lesionada con arma de fuego en el fraccionamiento Las Américas, Norte de Mérida.

Según los primeros datos, la víctima recibió al menos dos disparos. Tras la agresión, el presunto atacante escapó en motocicleta con ayuda de otra persona. Paramédicos trasladaron a la mujer a un hospital para recibir atención médica, mientras elementos policiacos desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a los involucrados. La motocicleta fue localizada, pero aún se busca al presunto culpable.

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De acuerdo con versiones preliminares y testimonios recabados en el lugar, el agresor presuntamente esperó a la afectada afuera de la vivienda y, al tenerla a corta distancia disparó en al menos dos ocasiones y luego se dio a la fuga.

La mujer resultó lesionada en la zona cercana a la cabeza, entre la nuca y la oreja. Vecinos solicitaron apoyo a las autoridades policiacas, a través de los números de emergencias 9-1-1 tras escuchar las detonaciones. Elementos de la SSP arribaron al sitio, junto con técnicos en urgencias médicas. Estos últimos proporcionaron los primeros auxilios a la agredida y la trasladaron a un hospital, donde permanece bajo atención médica y con pronóstico reservado.

Tras el ataque, la PEI activó un operativo de búsqueda en distintos puntos del fraccionamiento y alrededores. Instalaron filtros de seguridad e hicieron recorridos para obtener grabaciones de cámaras de videovigilancia particulares que pudieran ayudar a identificar al presunto agresor.

Peritos de la FGE llevaron a cabo las diligencias correspondientes y aseguraron indicios en la escena del crimen, además de recabar dispositivos electrónicos relacionados con la investigación.

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Una de las principales líneas de investigación apunta a que el presunto agresor sería la expareja de la afectada, un hombre originario de Arabia Saudita. Sin embargo, las autoridades no emitieron información oficial sobre detenciones. El caso se investiga bajo el protocolo de tentativa de feminicidio.

Se dice que, a pesar de la gravedad de la herida en la región cefálica, la lesionada logró aportar información inicial a los oficiales antes de ser trasladada de urgencia a un hospital de la ciudad. Según las primeras líneas de investigación, el presunto agresor escapó de la escena en motocicleta. Fuentes cercanas al caso señalaron que el móvil podría estar relacionado con problemas sentimentales.

El caso ocurrió un día después de otro feminicidio que se registró en el fraccionamiento San José Tecoh, Sur de Mérida. El miércoles, una mujer fue asesinada presuntamente por su pareja, quien la habría degollado dentro del domicilio.