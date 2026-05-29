Restauranteros de Campeche apuestan al Día del Padre y Mundial 2026

Durante el mes de junio, entre los próximos festejos del Día del Padre y los juegos del Mundial 2026, el sector restaurantero ya prepara promociones y realiza actividades futboleras para atraer comensales y mejorar el porcentaje de ocupación entre los negocios del ramo.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), Rodrigo Bojórquez Ruiz, recordó que el promedio de ventas varía dependiendo del establecimiento y considerando factores como las lluvias o el día de la semana.

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Tan solo el año pasado, el incremento promedio en las ventas durante los festejos del Día del Padre fue de entre 30 y 40%, considerando que la celebración dedicada a los “jefes del hogar” se realizará el último domingo del mes, en este caso el 28 de junio.

En cuanto al sector de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas, en el municipio de Campeche la actividad económica agrupa 1,987 establecimientos formales, de los cuales apenas un promedio de 40 se encuentran afiliados al organismo empresarial.

De acuerdo con la Asociación de Empresarios Turísticos del Centro Histórico, cada comensal representa para el sector restaurantero un ingreso promedio de entre 350 y 600 pesos, considerando alimentos y bebidas.

Respecto al Mundial 2026, algunas de las actividades en los restaurantes agremiados a la Canirac han estado enfocadas en los aficionados al balompié internacional. Ejemplo de ello son las reuniones para intercambiar estampas coleccionables de los jugadores más reconocidos del deporte.

Otro tipo de promociones futboleras implementadas en los últimos días han consistido en descuentos en el consumo de bebidas; por ejemplo, el pasado domingo 24 de mayo, cuando se disputó la final de la Liga Mexicana de Futbol.