Memo Ochoa no lo oculta y se apunta como titular en el debut mundialista

A menos de dos semanas de que comience el Mundial 2026, Guillermo Ochoa dejó claro que mantiene intacta la ilusión de defender la portería de la Selección Mexicana en el partido inaugural frente a Sudáfrica. El experimentado guardameta aseguró que se imagina siendo titular y celebrando una victoria junto a la afición tricolor.

Aunque su presencia en el equipo nacional sigue generando debate entre algunos aficionados, el arquero del AEL Limassol se mostró confiado y optimista sobre lo que puede lograr el combinado mexicano jugando como local en la Copa del Mundo.

Durante el Media Day de la Selección Mexicana, Memo Ochoa habló sobre cómo imagina el ambiente el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte. El portero señaló que espera ver un estadio completamente entregado al Tri y pidió que la afición deje de lado los colores de sus clubes para apoyar al equipo nacional.

“Me veo viendo un estadio lleno, con la gente apoyando únicamente a la Selección. Tener a la afición de nuestro lado puede convertirse en una ventaja muy importante”, expresó el histórico guardameta mexicano.

Además, Guillermo Ochoa confesó que se visualiza consiguiendo junto a sus compañeros los primeros tres puntos del torneo ante Sudáfrica, un resultado que sería clave para las aspiraciones de México en la Fase de Grupos del Mundial 2026.

El arquero también dejó entrever que su intención es mantenerse como titular bajo las órdenes de Javier Aguirre. Al ser cuestionado directamente sobre si se imagina jugando ese partido con los guantes puestos, respondió con firmeza: “Siempre, siempre”.

Con experiencia en múltiples Copas del Mundo y siendo uno de los referentes históricos del futbol mexicano, Memo Ochoa buscará pelear por un lugar en el once inicial para la inauguración del torneo más importante del planeta.