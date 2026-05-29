PlayStation Plus sube de precio en 2026: esto costarán las nuevas suscripciones

La empresa explicó que la decisión responde a las condiciones actuales del mercado y a la necesidad de mantener la calidad del servicio. Con este cambio, el costo de la membresía mensual pasará a ser de 10.99 dólares, mientras que el plan trimestral llegará hasta los 27.99 dólares en algunos países.

En regiones como Europa y el Reino Unido, los incrementos también ya fueron confirmados. Por ejemplo, la suscripción mensual subirá de 8.99 euros a 9.99 euros, mientras que la modalidad trimestral aumentará de 24.99 a 27.99 euros.

Hasta ahora, Sony aclaró que el ajuste no afectará de inmediato a todas las suscripciones activas, aunque sí tendrá aplicación especial en países como India y Turquía. Además, la compañía señaló que por el momento los planes PlayStation Plus Extra y Premium no sufrirán modificaciones en sus precios.

Pese a ello, no se descarta que las categorías superiores también puedan registrar incrementos en los próximos meses, algo que ya genera preocupación entre la comunidad gamer ante el constante aumento en los costos de servicios digitales y videojuegos.

La noticia rápidamente provocó reacciones en redes sociales, donde muchos jugadores cuestionaron el nuevo ajuste de precios, especialmente porque el servicio es prácticamente indispensable para acceder a funciones online y títulos mensuales dentro del ecosistema de PlayStation.