Fan Fest CDMX y Guadalajara alcanzan capacidad máxima y se salen de control

La pasión por el Mundial 2026 volvió a desbordar las principales sedes de convivencia para los aficionados. Horas antes del partido de la Selección Mexicana, el Fan Fest del Zócalo llegó a su límite de capacidad, por lo que las autoridades suspendieron el acceso de más personas al recinto instalado en el corazón de la Ciudad de México.

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Tras evaluar la situación al interior del FanFest del Zócalo y realizar algunas adecuaciones para garantizar la integridad física de las y los asistentes a la Plaza de la Constitución, personal de la Policía Metropolitana de la SSC abrió las puertas del… — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 19, 2026

Ante el lleno total en el Zócalo capitalino, los organizadores recomendaron a los seguidores del futbol trasladarse al Festival Futbolero de Garibaldi, donde todavía existe espacio para disfrutar de las actividades y seguir la transmisión del encuentro en un ambiente mundialista.

La situación no fue exclusiva de la capital del país. En Guadalajara, otro de los puntos clave de reunión para los aficionados durante la Copa del Mundo, el Fan Fest también alcanzó su aforo máximo, dejando a cientos de personas sin posibilidad de ingresar al evento.

🚨Abrieron el acceso de la calle de Madero y las cosas se salieron de control por la desesperación de la gente que quería ingresar al Fan Fest CDMX



📹: Olga Hirata pic.twitter.com/AVj9gvPfeM — MedioTiempo (@mediotiempo) June 19, 2026

La inconformidad de algunos asistentes derivó en momentos de tensión en las inmediaciones del recinto. De acuerdo con reportes, se registró el lanzamiento de objetos desde el exterior, mientras que algunas personas dentro del área de espectadores respondieron de la misma manera, lo que obligó a reforzar los operativos de seguridad y vigilancia.

Las autoridades hicieron un llamado a quienes planean asistir a cualquiera de las sedes mundialistas para que lleguen con anticipación, respeten los filtros de acceso y sigan las indicaciones de Protección Civil y del personal organizador, con el objetivo de garantizar una experiencia segura para todos los asistentes.

La enorme convocatoria registrada en ambos puntos confirma el entusiasmo que ha generado el Mundial 2026 entre aficionados nacionales y extranjeros, quienes han abarrotado los espacios habilitados para seguir los partidos de la justa mundialista fuera de los estadios.