Fan Fest CDMX y Guadalajara alcanzan capacidad máxima y se salen de control

La pasión por el Mundial 2026 volvió a desbordar las principales sedes de convivencia para los aficionados. Horas antes del partido de la Selección Mexicana, el Fan Fest del Zócalo llegó a su límite de capacidad, por lo que las autoridades suspendieron el acceso de más personas al recinto instalado en el corazón de la Ciudad de México.
Ante el lleno total en el Zócalo capitalino, los organizadores recomendaron a los seguidores del futbol trasladarse al Festival Futbolero de Garibaldi, donde todavía existe espacio para disfrutar de las actividades y seguir la transmisión del encuentro en un ambiente mundialista.
La situación no fue exclusiva de la capital del país. En Guadalajara, otro de los puntos clave de reunión para los aficionados durante la Copa del Mundo, el Fan Fest también alcanzó su aforo máximo, dejando a cientos de personas sin posibilidad de ingresar al evento.
La inconformidad de algunos asistentes derivó en momentos de tensión en las inmediaciones del recinto. De acuerdo con reportes, se registró el lanzamiento de objetos desde el exterior, mientras que algunas personas dentro del área de espectadores respondieron de la misma manera, lo que obligó a reforzar los operativos de seguridad y vigilancia.
Las autoridades hicieron un llamado a quienes planean asistir a cualquiera de las sedes mundialistas para que lleguen con anticipación, respeten los filtros de acceso y sigan las indicaciones de Protección Civil y del personal organizador, con el objetivo de garantizar una experiencia segura para todos los asistentes.
La enorme convocatoria registrada en ambos puntos confirma el entusiasmo que ha generado el Mundial 2026 entre aficionados nacionales y extranjeros, quienes han abarrotado los espacios habilitados para seguir los partidos de la justa mundialista fuera de los estadios.