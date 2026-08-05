Detienen a presunto implicado en robo a la casa de Karely Ruiz.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León confirmó este miércoles 5 de agosto la detención del primer presunto implicado en el asalto cometido a la casa de la influencer Karely Ruiz y su pareja, el DJ Jhon Echeverry, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

El atraco ocurrió durante la madrugada del pasado 29 de julio, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos, un grupo de hombres armados y encapuchados ingresó a la vivienda de la creadora de contenido por medio de una ventana del área del gimnasio; llevándose dinero en efectivo y joyas.

Noticia Destacada Karely Ruiz habla sobre el asalto a su casa: "Hoy vivimos una situación muy difícil"

FGJNL detiene a presunto implicado en robo al hogar de Karely Ruiz

De acuerdo con lo señalado por la FGJNL, el sujeto fue identificado como Guillermo "N", de 30 años. El presunto implicado fue aprehendido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en la colonia Portal del Fraile, en el municipio de Escobedo, e ingresado al Centro de Reinserción Social Estatal.

Javier Flores Saldívar, Fiscal General del Estado, explicó que la captura se logró gracias a estudios periciales de huellas dactilares encontradas en la escena del crimen. Al ingresarlas al sistema, el software arrojó una coincidencia directa debido a que el sujeto ya contaba con antecedentes penales.

Noticia Destacada Karely Ruiz fue víctima de un intento de secuestro en su domicilio en Nuevo León, esta madrugada

Las autoridades indicaron que el sospechoso forma parte de una banda dedicada al robo a casa habitación en el área metropolitana de Monterrey. Aunado a esto, la Fiscalía se encuentra investigando si alguien cercano al entorno de la influencer facilitó información para concretar el robo.

¿Cuál fue el botín sustraído de la casa de Karely Ruiz?

De la residencia de la influencer Karely Ruiz, se informó que los delincuentes sustrajeron aproximadamente 20 mil pesos en efectivo y 200 mil pesos en joyas. Las autoridades confirmaron que parte del botín ya fue recuperado tras la aprehensión de este sospechoso; sin embargo, se explicó que las investigaciones continúan abiertas.

Karely Ruiz reacciona a la detención de implicado en robo a su casa. / Instagram: karelyruiz

La misma influencer usó su cuenta de Instagram para reaccionar a la detención del sujeto implicado con el robo de su casa. Karely compartió la noticia en sus historias de Instagram para escribir “Se hará justicia y la verdad saldrá a la luz”.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal