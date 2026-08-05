¿Lloverá en Campeche este jueves 6 de agosto? Este es el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este jueves 6 de agosto un ambiente caluroso a muy caluroso en el estado de Campeche, donde las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 35 y 36 grados Celsius, mientras que la sensación térmica será mayor debido a la elevada humedad que caracteriza a la región durante la temporada de canícula.

De acuerdo con el organismo, el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y el Mar Caribe, en combinación con un canal de baja presión, favorecerá intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes, principalmente durante la tarde y noche. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, además de ocasionar encharcamientos en zonas urbanas de manera aislada.

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El pronóstico también indica viento del este de 30 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 a 70 km/h en Campeche, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la posible caída de ramas, anuncios o estructuras ligeras. Durante la mañana predominará un cielo de despejado a medio nublado, mientras que por la tarde aumentará la nubosidad con probabilidad de lluvias.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, utilizar ropa ligera y de colores claros, además de extremar precauciones durante las lluvias por posibles encharcamientos y reducción de la visibilidad para quienes transitan por carretera. Aunque continuarán las precipitaciones en algunas regiones, el calor seguirá siendo una constante en Campeche durante los próximos días debido a la influencia de la canícula