Pareja de César Gastélum se entera de su muerte durante transmisión en vivo

Fue durante la noche de este martes que el creador de contenido mexicano César Gastélum fue asesinado a tiros en Culiacán, Sinaloa. El ataque quedó captado en cámara y generó gran revuelo entre los usuarios, sin embargo, su pareja se enteró horas después mientras realizaba una transmisión en vivo.

La pareja de César, conocida como como "La Beba" en redes sociales, se encontraba haciendo un directo con sus seguidores cuando se enteró del ataque al influencer de 25 años que fue asesinado en la vía pública frente a un establecimiento de comida rápida, fue en este lugar que dos sujetos que iban en motocicleta se acercaron a él y abrieron fuego.

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¿Cómo se enteró la pareja de César Gastélum sobre su muerte?

Horas después del atentado, la creadora de contenido con quien Gastélum salía y había publicado videos recientes en tono romántico, se enteró de lo sucedido por una llamada de su madre. “La Beba” se encontraba en una transmisión en vivo cuando fue notificada de la muerte de su pareja.

Mientras la joven transmitía en TikTok, recibió una llamada de su madre, visiblemente alterada y entre lágrimas, creyendo que la joven se encontraba con el creador de contenido al momento de la agresión. Durante la llamada, "La Beba" reaccionó sorprendida mencionando que tenían una cita agendada para el día siguiente.

Momentos después, su compañera de transmisión le mostró el video circulante con el momento del crimen, lo que llevó a la joven a interrumpir la transmisión abruptamente sin dar declaraciones posteriores.

Autoridades de Sinaloa investigan el caso

Las autoridades de Sinaloa abrieron una carpeta de investigación para dar con los responsables del homicidio del influencer. Entre las principales líneas de investigación se evalúan los contenidos publicados por César, en los cuales solía hacer alusión a temas o modismos vinculados a la cultura bélica de la región.

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