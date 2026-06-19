Gilberto Mora recibe apoyo de Xolos en el Mundial 2026: Abreu y todo el plantel estuvieron en Guadalajara

El crecimiento de Gilberto Mora con la Selección Mexicana no pasó desapercibido para quienes lo acompañan día a día en su club. Durante el encuentro entre México y Corea del Sur en el Mundial 2026, el juvenil del Tricolor contó con una porra muy especial: prácticamente todo el plantel de Xolos de Tijuana acudió al Estadio Guadalajara para mostrarle su apoyo.

La presencia del conjunto fronterizo llamó la atención desde horas antes del partido. Cerca de una treintena de integrantes de Xolos arribó al inmueble con camisetas de la Selección Mexicana personalizadas con el número 19 y el nombre de G. Mora en la espalda, una imagen que rápidamente despertó la curiosidad de aficionados y medios de comunicación.

Al frente del grupo apareció Sebastián Abreu, entrenador del cuadro tijuanense, acompañado por jugadores y miembros del cuerpo técnico. Aunque el estratega uruguayo evitó dar declaraciones, el mensaje fue claro: respaldar a una de las mayores promesas del futbol mexicano en uno de los escenarios más importantes de su carrera.

Mientras recorrían los alrededores del estadio, los integrantes de Xolos de Tijuana no dejaron de alentar al joven futbolista. Entre cánticos para México y porras dirigidas a Gilberto Mora, el ambiente reflejó la unión que existe alrededor del canterano fronterizo.

Ya instalados en las tribunas del Estadio Guadalajara, los jugadores de Tijuana se ubicaron cerca del terreno de juego y aprovecharon cada oportunidad para corear el nombre de Mora. Incluso, varios aficionados se sumaron a los gritos que pedían verlo ingresar al campo durante el compromiso frente a Corea del Sur.

El equipo completo viajó a Guadalajara

La comitiva también fue testigo privilegiado del tanto que definió el encuentro. Desde su ubicación detrás de la portería defendida por los surcoreanos en el segundo tiempo, observaron de cerca el gol de Luis Romo, que terminó por darle a México el triunfo y el pase anticipado a los dieciseisavos de final.

El respaldo de Xolos, encabezado por Sebastián Abreu, dejó una de las imágenes más emotivas de la jornada mundialista y confirmó la cercanía que existe entre el club fronterizo y el futbolista que hoy ilusiona al futbol mexicano.