Haití se convierte en la primera selección eliminada del Mundial 2026 tras caer ante Brasil

La fase de grupos del Mundial 2026 ya registró a su primer equipo eliminado. La selección de Haití quedó sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda después de caer por marcador de 3-0 ante Brasil en la segunda jornada del Grupo C.

El conjunto caribeño llegó al compromiso obligado a sumar, pero no pudo contener el poder ofensivo de la escuadra sudamericana. Con dos derrotas en igual número de partidos, Haití quedó matemáticamente fuera de la competencia cuando aún le resta disputar un encuentro de la primera fase.

La eliminación representa un duro golpe para los haitianos, que regresaron a una Copa del Mundo después de más de cinco décadas. Su única participación previa había sido en Alemania 1974, torneo en el que también fueron eliminados en la ronda inicial sin conseguir puntos.

En esta edición, la historia volvió a repetirse. La selección de Concacaf acumula dos descalabros consecutivos y ha recibido varias anotaciones en contra, números que la dejaron sin margen de reacción dentro de un grupo altamente competitivo.

Por su parte, Brasil encontró tranquilidad tras el empate obtenido en su debut. La escuadra dirigida por Carlo Ancelotti resolvió el encuentro gracias a un doblete de Matheus Cunha, quien marcó a los minutos 23 y 36, mientras que Vinícius Júnior amplió la ventaja antes del descanso para sellar el triunfo.

Con la victoria, el Scratch alcanzó cuatro unidades y se colocó en la parte alta del Grupo C, igualado en puntos con Marruecos, aunque con mejor diferencia de goles. La lucha por el liderato se definirá en la última jornada.

A pesar de la eliminación, Haití aún tendrá una oportunidad para cerrar con dignidad su participación cuando enfrente a Escocia el próximo 24 de junio. El conjunto caribeño buscará sumar su primer punto en la historia de las Copas del Mundo y despedirse con una actuación positiva ante su afición.

Mientras tanto, Brasil llegará a la fecha final con la mira puesta en asegurar el primer lugar del sector y confirmar su candidatura como uno de los grandes favoritos para conquistar el Mundial 2026.