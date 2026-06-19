¿Qué es la maldición de la estatua de Rocky? Ecuador reaviva la leyenda en Filadelfia

La caída de Ecuador frente a Costa de Marfil en su debut mundialista no solo dejó preocupación por el resultado, también reactivó una de las supersticiones deportivas más conocidas de Estados Unidos. La llamada “maldición de la estatua de Rocky” volvió a ser tema de conversación en Filadelfia tras la visita de aficionados ecuatorianos al emblemático monumento.

Horas antes del encuentro, seguidores de la Tri realizaron un banderazo en la ciudad y colocaron una camiseta y una bandera de Ecuador sobre la famosa estatua de Rocky Balboa. Días después, la selección sudamericana perdió 1-0, lo que alimentó nuevamente una leyenda que lleva más de dos décadas circulando entre los aficionados.

La estatua de Rocky con los colores de la selección ecuatoriana, Philadelphia es

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Los ecuatorianos ponen la fiesta

Vamos Ecuador 🇪🇨 pic.twitter.com/nEh4JJwVTh — Leo Sánchez Pinos (@nachoplumas) June 14, 2026

La propia Oficina de Turismo de Pensilvania aprovechó el episodio para recordar la curiosa tradición. A través de redes sociales publicó un mensaje dirigido a las selecciones que aún jugarán en Filadelfia, explicando que existe un historial de equipos que decoraron la estatua con sus colores y posteriormente terminaron derrotados.

Según el organismo, la superstición nació en 2002 durante los playoffs de la NFL. En aquella ocasión, aficionados de los Green Bay Packers vistieron la estatua antes de enfrentar a los Philadelphia Eagles. El resultado favoreció al equipo local y desde entonces comenzaron a acumularse casos similares.

Con el paso de los años, seguidores de franquicias como los Minnesota Vikings, New England Patriots, New York Giants, San Francisco 49ers y Washington Commanders repitieron el gesto antes de partidos importantes. En cada uno de esos antecedentes, los equipos relacionados con la estatua terminaron perdiendo sus respectivos encuentros.

La historia tomó fuerza nuevamente durante el Mundial 2026, especialmente después de que Ecuador se convirtiera en el ejemplo más reciente. Aunque la derrota ante Costa de Marfil fue producto de lo ocurrido dentro del campo, muchos aficionados no tardaron en relacionar el resultado con la famosa leyenda de Filadelfia.

La advertencia incluso llegó a otras aficiones. Algunos comunicadores y seguidores de distintas selecciones pidieron evitar cualquier intervención en la estatua de Rocky Balboa, por temor a convertirse en la siguiente víctima de la superstición. Entre ellos destacaron aficionados colombianos, quienes solicitaron no colocar camisetas ni banderas sobre el monumento.

Mientras equipos como Brasil, Francia, Irak, Curazao, Croacia y Ghana se preparan para disputar partidos en Filadelfia, la estatua de Rocky vuelve a ocupar un lugar inesperado dentro de la conversación mundialista. Sea coincidencia o simple folklore deportivo, la leyenda sigue viva y continúa generando debate cada vez que una selección se acerca al icónico símbolo de la ciudad.