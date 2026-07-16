¿Quién es Slavko Vinčić? El árbitro que dirigirá la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina

La FIFA confirmó que el árbitro esloveno Slavko Vinčić será el encargado de impartir justicia en la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina, un encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Será el cuarto compromiso que dirija Vinčić durante la presente Copa del Mundo. Su aparición más reciente fue en los dieciseisavos de final, cuando arbitró el triunfo de México sobre Ecuador en el Estadio Ciudad de México.

Nacido en Maribor el 25 de noviembre de 1979, Slavko Vinčić obtuvo el gafete FIFA en 2010 y con el paso de los años se consolidó como uno de los árbitros de mayor confianza en Europa. En su trayectoria destaca haber dirigido la final de la Europa League 2022 y la Champions League 2024, donde el Real Madrid conquistó el título.

En cuanto a sus antecedentes con los finalistas, España mantiene un historial favorable bajo su arbitraje. La Roja ha disputado cinco encuentros con Vinčić como juez central, con un balance de tres victorias y dos empates, incluyendo triunfos en semifinales de la Nations League y de la Eurocopa.

El panorama es distinto para Argentina, que solo ha sido dirigida una vez por el silbante esloveno en una Copa del Mundo. Fue en el sorpresivo 1-2 ante Arabia Saudita durante la fase de grupos de Qatar 2022, resultado que terminó convirtiéndose en el punto de partida para la histórica conquista del título por parte de la Albiceleste.

Fuera de las canchas, Slavko Vinčić también protagonizó un episodio mediático en 2020, cuando fue interrogado como testigo durante una redada policial en Bosnia y Herzegovina relacionada con una presunta red de prostitución, tráfico de armas y drogas. El árbitro aseguró que se encontraba en el lugar por una reunión de negocios y nunca fue acusado ni procesado por las autoridades.

Con amplia experiencia en partidos de máxima exigencia, Slavko Vinčić tendrá ahora la responsabilidad de dirigir uno de los encuentros más importantes del futbol internacional, donde España buscará mantener su invicto con el árbitro esloveno, mientras Argentina intentará conquistar un nuevo campeonato mundial.