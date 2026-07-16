Mundial 2026: FIFA entregará por primera vez anillos de campeón al ganador

La FIFA anunció una innovación histórica para la Final del Mundial 2026. Por primera vez, además del tradicional trofeo, los integrantes de la selección campeona recibirán anillos de campeón personalizados, un reconocimiento inspirado en las grandes ligas profesionales de Estados Unidos.

El nuevo premio será entregado al vencedor del duelo entre Argentina y España, convirtiéndose en un distintivo inédito dentro de la historia de la Copa del Mundo. Con esta iniciativa, la FIFA incorpora una tradición ampliamente utilizada en competiciones como la NFL, la NBA y la MLB.

💍🏆¡Al mejor estilo NBA!



⚽️ La FIFA le ENTREGARÁ ANILLOS a los campeones del #Mundial2026, además del trofeo y las medallas.



Se harán 2026 unidades: 30 para los campeones y los restantes 1996 se venderán como piezas de colecciónpic.twitter.com/OrKIZBli2Y — Histoporte (@histoporte_) July 16, 2026

El organismo confirmó que se producirán 2,026 anillos conmemorativos. De ese total, 30 piezas estarán destinadas a jugadores y miembros del equipo campeón, mientras que las 1,996 restantes saldrán a la venta para los aficionados de todo el mundo como una edición especial.

Cada anillo de campeón contará con un diseño exclusivo. En uno de sus lados aparecerá el trofeo de la Copa del Mundo, mientras que la otra cara será personalizada con elementos representativos de la selección que levante el título en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Tras el silbatazo final, los campeones recibirán un anillo provisional durante la ceremonia de premiación. Posteriormente, la FIFA elaborará las versiones definitivas de forma personalizada, con piezas numeradas individualmente y acompañadas por un certificado oficial de autenticidad.

Con esta decisión, la FIFA busca dejar una nueva huella en la historia del torneo y reforzar el legado del Mundial 2026, incorporando un reconocimiento que hasta ahora era exclusivo de las principales competiciones deportivas estadounidenses.